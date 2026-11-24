मारुति अर्टिगा खरीदना ₹5000 तक महंगी हुआ, CNG से 26Km+ माइलेज और 6 एयरबैग की सेफ्टी से लैस
इस 7-सीटर MPV के 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट में सबसे ज्यादा यानी 0.56% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले ZXI वैरिएंट की कीमत भी 5,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 0.45% की बढ़ोतरी के बराबर है।
मारुति सुजुकी अर्टिगा की कीमतों में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस 7-सीटर MPV के 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले LXI वैरिएंट में सबसे ज्यादा यानी 0.56% की बढ़ोतरी हुई है। इसी पावरट्रेन वाले ZXI वैरिएंट की कीमत भी 5,000 रुपए बढ़ गई है, जो कि 0.45% की बढ़ोतरी के बराबर है। वहीं, 1.5L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले टूर M और VXI वैरिएंट की कीमतों में 3,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 0.35% के बराबर है। 1.5L पेट्रोल-ऑटो पावरट्रेन वाले VXI वैरिएंट में सबसे कम यानी 0.31% की बढ़ोतरी हुई है। अब अर्टिगा की नई एक्स-शोरूम कीमतें 8.95 लाख रुपए से 13.19 लाख रुपए हो गई हैं।
|मारुति सुजुकी अर्टिगा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.5L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|LXI
|Rs. 8,90,000
|Rs. 8,95,000
|Rs. 5,000
|0.56%
|Tour M
|Rs. 9,94,900
|Rs. 9,98,400
|Rs. 3,500
|0.35%
|VXI
|Rs. 9,95,300
|Rs. 9,98,800
|Rs. 3,500
|0.35%
|ZXI
|Rs. 11,01,500
|Rs. 11,06,500
|Rs. 5,000
|0.45%
|ZXI Plus
|Rs. 11,79,100
|Rs. 11,84,100
|Rs. 5,000
|0.42%
|1.5L पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|VXI
|Rs. 11,30,300
|Rs. 11,33,800
|Rs. 3,500
|0.31%
|ZXI
|Rs. 12,36,500
|Rs. 12,41,500
|Rs. 5,000
|0.40%
|ZXI Plus
|Rs. 13,14,100
|Rs. 13,19,100
|Rs. 5,000
|0.38%
|1.5L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Tour M
|Rs. 10,93,400
|Rs. 10,96,900
|Rs. 3,500
|0.32%
|VXI
|Rs. 10,93,800
|Rs. 10,97,300
|Rs. 3,500
|0.32%
|ZXI
|Rs. 12,00,000
|Rs. 12,05,000
|Rs. 5,000
|0.42%
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अर्टिगा के 1.5L पेट्रोल मैनुअल की नई कीमतों की बात करें तो LXI वैरिएंट की कीमत 8,95,000 रुपए, Tour M वैरिएंट की कीमत 9,98,400 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 9,98,800 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 11,06,500 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 11,84,100 रुपए है। 1.5L पेट्रोल ऑटो (TC) के VXI वैरिएंट की कीमत 11,33,800 रुपए, ZXI वैरिएंट की कीमत 12,41,500 रुपए और ZXI Plus वैरिएंट की कीमत 13,19,100 रुपए है। 1.5L CNG मैनुअल के Tour M वैरिएंट की कीमत 10,96,900 रुपए, VXI वैरिएंट की कीमत 10,97,300 रुपए और ZXI वैरिएंट की कीमत 12,05,000 रुपए है।
मारुति अर्टिगा का इंजन और माइलेज
इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS का पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।
मारुति अर्टिगा का इंटीरियर और सेफ्टी
कार के अंदर 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। सेफ्टी के लिए स कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट और ABS के साथ EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है, जो पार्किंग आसान बना देता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें