महंगी हो गई Maruti की यह पॉप्युलर 7-सीटर, पिछले महीने इस कार की सेल थी 16,911 यूनिट

मारुति सुजुकी अर्टिगा खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इसके दो वेरिएंट की कीमत 10 हजार रुपये बढ़ा दी है। आइए जानते हैं डीटेल।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी पॉप्युलर 7-सीटर कार (MPV) - Ertiga को महंगा कर दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इसके दो वेरिएंट की कीमत 10 हजार रुपये बढ़ा दी है। नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। इससे पहले कंपनी फ्रॉन्क्स की कीमतों में भी बदलाव कर चुकी है। आइए जानते हैं मारुति ने अपनी अर्टिगा के किन वेरिएंट को महंगा किया है।

इन दो वेरिएंट को मिला प्राइस हाइक मारुति सुजुकी ने अर्टिगा के ZXi+ पेट्रोल MT स्मार्ट हाइब्रिड और ZXi+ पेट्रोल AT स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत को 10 हजार रुपये महंगा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अर्टिगा के बाकी सभी वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में बदलाव के बाद मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपये से 13.14 लाख रुपये के बीच हो गई है। यह एमपीवी LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे चार वेरिएंट में आती है। अर्टिगा उन ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जाती है, जिनकी फैमिली बड़ी है और कंफर्टेबल सफर के लिए उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए। अर्टिगा सेल के मामले में शानदार परफॉर्म कर रही है। पिछले साल सितंबर में इसकी 12,115 यूनिट्स की सेल हुई थी, जो रशलेन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 39.59% बढ़ कर 16,911 यूनिट्स हो गई।

मारुति अर्टिगा के खास फीचर मारुति अर्टिगा में 1.5-लीटर K15C नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 5-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है। इसके अलावा, कंपनी अर्टिगा का सीएनजी वर्जन भी ऑफर करती है। यह कंपनी के HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। साथ ही इसमें कंपनी ABS with EBD और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देती है। कार में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा।

जल्द आ सकता है मारुति अर्टिगा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अर्टिगा का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी भी कर रही है। इसे 2026 के आखिर से फरवरी 2027 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। अर्टिगा फेसलिफ्ट में नई ग्रिल, स्लिम LED हेडलाइट, नए DRL, अपडेटेड बंपर और नए 16-इंच अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं। नई अर्टिगा में कंपनी 9-इंच SmartPlay Pro+ टचस्क्रीन भी दे सकती है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto भी मिलने की उम्मीद है। इंजन में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं है। कंपनी ने भी इस बारे में अभी कोई हिंट नहीं दिया है।