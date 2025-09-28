स्टाइलिश होने के साथ सस्ती भी हुई देश की नंबर-1 कार, अब करीब ₹50000 तक बचेंगे; जानिए सभी वैरिएंट की नई कीमतें

फेस्टिव सीजन से पहले मारुति सुजुकी ने अपनी बेस्ट-सेलिंग एमपीवी अर्टिगा को कुछ नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। इसके बाद मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई है।

फेस्टिव सीजन से पहले मारुति सुजुकी ने अपनी बेस्ट-सेलिंग एमपीवी अर्टिगा को कुछ नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। इसके बाद मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई है। कंपनी ने इसमें स्टाइल और कम्फर्ट पर खास ध्यान दिया है। नए रूफ स्पॉइलर से इसका लुक ज्यादा स्पोर्टी हो गया है। वहीं, एसी वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स में किए गए बदलाव इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। बता दें कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये हो गई है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज जीएसटी छूट और नई कीमतों के बारे में विस्तार से।

अर्टिगा वैरिएंट्स पुरानी कीमत नई कीमत अंतर LXI 1.5L 5MT 9,11,500 8,80,000 31,500 VXI 1.5L 5MT 10,20,500 9,85,300 35,200 ZXI 1.5L 5MT 11,30,500 10,91,500 39,000 ZXI+ 1.5L 5MT 12,00,500 11,59,100 41,400 VXI 1.5L 6AT 11,60,500 11,20,300 40,200 ZXI 1.5L 6AT 12,70,500 12,26,500 44,000 ZXI+ 1.5L 6AT 13,40,500 12,94,100 46,400 VXI CNG 1.5L 5MT 11,15,500 10,76,300 39,200 ZXI CNG 1.5L 5MT 12,25,499 11,82,500 42,999

अब पैसेंजर्स को मिलेगा बेहतर कूलिंग अर्टिगा में अब नया रूफ स्पॉइलर दिया गया है जो ब्लैक एक्सेंट्स के साथ आता है और सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेगा। वहीं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सेकंड-रो के एसी वेंट्स को रूफ से हटाकर सेंटर कंसोल के पीछे शिफ्ट कर दिया गया है। तीसरी रो में भी अब राइट साइड पर इंडिपेंडेंट वेंट्स मिलेंगे जिसमें एडजस्टेबल ब्लोअर कंट्रोल दिया गया है। इससे सभी पैसेंजर्स को कूलिंग का बेहतर अनुभव मिलेगा।

पावरट्रेन में नहीं हुआ कोई बदलाव टेक्नोलॉजी के मामले में भी अर्टिगा को और अपग्रेड किया गया है। अब सेकंड और थर्ड-रो के लिए दो यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं जो आजकल के मॉडर्न चार्जिंग जरूरतों को पूरा करेंगे। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह एमपीवी पहले की तरह 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 102bhp की पावर और 136.8Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है। वहीं, सीएनजी वर्जन केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।