Maruti Suzuki की इस 7 सीटर का जबर्दस्त क्रेज, 2 लाख यूनिट के करीब सेल करने वाली देश की अकेली कार

Apr 28, 2026 12:35 pm IST

मारुति सुजुकी अर्टिगा भारत की अकेली ऐसी एमपीवी है, जिसकी सेल फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 2 लाख यूनिट रही। इसकी सेल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाइक्रॉस की कंबाइन्ड सेल से भी ज्यादा है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा (Mar) ने कमाल कर दिया है। इस एमपीवी को बायर्स का जबर्दस्त प्यार मिल रहा है। यही कारण है कि यह भारत की अकेली ऐसी एमपीवी है, जिसकी सेल फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 2 लाख यूनिट रही। गाड़ीवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार बीते फाइनेंशियल ईयर में मारुति सुजुकी अर्टिगा की टोटल 1,98,876 यूनिट्स की सेल हुई। इस बंपर आंकड़े के साथ अर्टिगा की सेल में 4 पर्सेंट की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हुई है।

टॉप पर डिजायर कंपनी के पोर्टफोलियो में सेल्स में सबसे टॉप पर डिजायर रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसकी 2,29,130 ​​यूनिट्स की सेल हुई। यह पिछले साल के मुकाबले 39 प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़ोतरी है। टाटा नेक्सन 2,16,054 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। पिछले वर्ष की तुलना में इसकी बिक्री में 32 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है। हुंडई क्रेटा ने 2,01,921 यूनिट्स की बिक्री के साथ 2 लाख का आंकड़ा पार किया। इसके बाद मारुति सुजुकी एर्टिगा का नंबर रहा, जिसके सेल FY26 में 1,98,876 यूनिट रही। यह आंकड़ा अपने आप में बेहद खास है क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में 2 लाख के आंकड़े के करीब पहुंचने वाली यह देश की एकमात्र एमपीवी है।

इनोवा क्रिस्टा और हाइक्रॉस छूटीं पीछे एक कंपैरिजन के लिहाज से देखें, तो एमपीवी सेगमेंट के दो सबसे मेन मॉडल- टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाइक्रॉस की कंबाइन्ड सेल केवल 1.12 लाख यूनिट्स से थोड़ी अधिक थी, जो अर्टिगा की अकेले की सेल का लगभग आधा है। अर्टिगा की शानदार पॉप्युलैरिटी का कारण इसकी प्राइसिंग और सही सेगमेंट के साथ इसके फीचर हैं।

अर्टिगा के खास फीचर और स्पेसिफिकेशन्स यह एक 7-सीटर कार है जिसकी कीमत किफायती है, चलाने में आसान है और फैमिली यूज के साथ कमर्शियल फ्लीट के लिए भी काफी प्रैक्टिकल है। मौजूदा अर्टिगा में 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जो 103 बीएचपी की पावर और 137 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।