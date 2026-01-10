Hindustan Hindi News
किसी के बस का नहीं इस 7-सीटर से पंगा लेना! सबको पीछे छोड़ फिर बनी देश नंबर-1

किसी के बस का नहीं इस 7-सीटर से पंगा लेना! सबको पीछे छोड़ फिर बनी देश नंबर-1

संक्षेप:

भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। दिसंबर 2025 में अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है। इस दौरान कंपनी ने इसकी 16,586 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% की सालाना (YoY) ग्रोथ को दर्शाती है।

Jan 10, 2026 12:42 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Maruti Suzuki Ertigaarrow

भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। दिसंबर 2025 में अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है। इस दौरान कंपनी ने इसकी 16,586 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% की सालाना (YoY) ग्रोथ को दर्शाती है।

दिसंबर 2025 की बिक्री क्या बताती है?

दिसंबर 2025 में कुल 16,586 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा ने यह साबित कर दिया है कि बढ़ती SUV डिमांड के बावजूद MPV सेगमेंट की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। भले ही ग्रोथ रेट 3% रहा हो, लेकिन लगातार ऊंची बिक्री अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

दिसंबर 2025: टॉप 10 कारों की बिक्री (YoY तुलना)

रैंककार का नामदिसंबर 2025 बिक्री (यूनिट)दिसंबर 2024 बिक्री (यूनिट)सालाना बदलाव (YoY)
1️⃣मारुति सुजुकी बलेनो22,1089,112+143%
2️⃣मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स20,70610,752+93%
3️⃣टाटा नेक्सन19,37513,536+43%
4️⃣मारुति सुजुकी डिजायर19,07216,573+15%
5️⃣मारुति सुजुकी स्विफ्ट18,76710,421+80%
6️⃣मारुति सुजुकी ब्रेजा17,70417,336+2%
7️⃣मारुति सुजुकी अर्टिगा16,58616,056+3%
8️⃣टाटा पंच15,98015,073+6%
9️⃣महिंद्रा स्कॉर्पियो15,88512,195+30%
🔟मारुति सुजुकी वैगनआर14,57517,303-16%

क्यों लगातार पसंद की जा रही है मारुति अर्टिगा?

मारुति अर्टिगा को भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें स्पेस, कंफर्ट और माइलेज का ऐसा संतुलन मिलता है, जो इसे फैमिली कार सेगमेंट में सबसे आगे रखता है।

इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा, आरामदायक केबिन और बड़ा बूट स्पेस, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस, मारुति का मजबूत सर्विस नेटवर्क मिलता है, जिन वजहों से अर्टिगा लंबे समय से फैमिली खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है।

सेगमेंट में बाकी कारों पर भारी

7-सीटर सेगमेंट में अर्टिगा का मुकाबला कई MPV और SUV से है, लेकिन कीमत, माइलेज और भरोसे के मामले में यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल जाती है। यही वजह है कि हर महीने यह टॉप सेलिंग चार्ट में बनी रहती है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा ने दिसंबर 2025 में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर बात फैमिली 7-सीटर कार की हो, तो भारतीय ग्राहक आज भी इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। 3% की YoY ग्रोथ और 16,586 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा ने साल का अंत शानदार तरीके से किया है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
