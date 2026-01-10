किसी के बस का नहीं इस 7-सीटर से पंगा लेना! सबको पीछे छोड़ फिर बनी देश नंबर-1

संक्षेप: भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। दिसंबर 2025 में अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है। इस दौरान कंपनी ने इसकी 16,586 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% की सालाना (YoY) ग्रोथ को दर्शाती है।

Jan 10, 2026 12:42 am IST

दिसंबर 2025 की बिक्री क्या बताती है?

दिसंबर 2025 में कुल 16,586 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा ने यह साबित कर दिया है कि बढ़ती SUV डिमांड के बावजूद MPV सेगमेंट की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। भले ही ग्रोथ रेट 3% रहा हो, लेकिन लगातार ऊंची बिक्री अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

दिसंबर 2025: टॉप 10 कारों की बिक्री (YoY तुलना) रैंक कार का नाम दिसंबर 2025 बिक्री (यूनिट) दिसंबर 2024 बिक्री (यूनिट) सालाना बदलाव (YoY) 1️⃣ मारुति सुजुकी बलेनो 22,108 9,112 +143% 2️⃣ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 20,706 10,752 +93% 3️⃣ टाटा नेक्सन 19,375 13,536 +43% 4️⃣ मारुति सुजुकी डिजायर 19,072 16,573 +15% 5️⃣ मारुति सुजुकी स्विफ्ट 18,767 10,421 +80% 6️⃣ मारुति सुजुकी ब्रेजा 17,704 17,336 +2% 7️⃣ मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,586 16,056 +3% 8️⃣ टाटा पंच 15,980 15,073 +6% 9️⃣ महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,885 12,195 +30% 🔟 मारुति सुजुकी वैगनआर 14,575 17,303 -16%

क्यों लगातार पसंद की जा रही है मारुति अर्टिगा?

मारुति अर्टिगा को भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें स्पेस, कंफर्ट और माइलेज का ऐसा संतुलन मिलता है, जो इसे फैमिली कार सेगमेंट में सबसे आगे रखता है।

इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा, आरामदायक केबिन और बड़ा बूट स्पेस, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस, मारुति का मजबूत सर्विस नेटवर्क मिलता है, जिन वजहों से अर्टिगा लंबे समय से फैमिली खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है।

सेगमेंट में बाकी कारों पर भारी

7-सीटर सेगमेंट में अर्टिगा का मुकाबला कई MPV और SUV से है, लेकिन कीमत, माइलेज और भरोसे के मामले में यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल जाती है। यही वजह है कि हर महीने यह टॉप सेलिंग चार्ट में बनी रहती है।