किसी के बस का नहीं इस 7-सीटर से पंगा लेना! सबको पीछे छोड़ फिर बनी देश नंबर-1
भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी अर्टिगा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। दिसंबर 2025 में अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है। इस दौरान कंपनी ने इसकी 16,586 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% की सालाना (YoY) ग्रोथ को दर्शाती है।
दिसंबर 2025 की बिक्री क्या बताती है?
दिसंबर 2025 में कुल 16,586 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा ने यह साबित कर दिया है कि बढ़ती SUV डिमांड के बावजूद MPV सेगमेंट की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। भले ही ग्रोथ रेट 3% रहा हो, लेकिन लगातार ऊंची बिक्री अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
दिसंबर 2025: टॉप 10 कारों की बिक्री (YoY तुलना)
|रैंक
|कार का नाम
|दिसंबर 2025 बिक्री (यूनिट)
|दिसंबर 2024 बिक्री (यूनिट)
|सालाना बदलाव (YoY)
|1️⃣
|मारुति सुजुकी बलेनो
|22,108
|9,112
|+143%
|2️⃣
|मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स
|20,706
|10,752
|+93%
|3️⃣
|टाटा नेक्सन
|19,375
|13,536
|+43%
|4️⃣
|मारुति सुजुकी डिजायर
|19,072
|16,573
|+15%
|5️⃣
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|18,767
|10,421
|+80%
|6️⃣
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|17,704
|17,336
|+2%
|7️⃣
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|16,586
|16,056
|+3%
|8️⃣
|टाटा पंच
|15,980
|15,073
|+6%
|9️⃣
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,885
|12,195
|+30%
|🔟
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|14,575
|17,303
|-16%
क्यों लगातार पसंद की जा रही है मारुति अर्टिगा?
मारुति अर्टिगा को भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें स्पेस, कंफर्ट और माइलेज का ऐसा संतुलन मिलता है, जो इसे फैमिली कार सेगमेंट में सबसे आगे रखता है।
इसमें 7 लोगों के बैठने की सुविधा, आरामदायक केबिन और बड़ा बूट स्पेस, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस, मारुति का मजबूत सर्विस नेटवर्क मिलता है, जिन वजहों से अर्टिगा लंबे समय से फैमिली खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है।
सेगमेंट में बाकी कारों पर भारी
7-सीटर सेगमेंट में अर्टिगा का मुकाबला कई MPV और SUV से है, लेकिन कीमत, माइलेज और भरोसे के मामले में यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल जाती है। यही वजह है कि हर महीने यह टॉप सेलिंग चार्ट में बनी रहती है।
मारुति सुजुकी अर्टिगा ने दिसंबर 2025 में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर बात फैमिली 7-सीटर कार की हो, तो भारतीय ग्राहक आज भी इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। 3% की YoY ग्रोथ और 16,586 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा ने साल का अंत शानदार तरीके से किया है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
