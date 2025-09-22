आज से करीब ₹50000 सस्ते में मिलेगी देश की नंबर-1 फैमिली कार, सबसे सस्ता पड़ेगा ये वाला वैरिएंट
फेस्टिव सीजन में अपनी बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद देश की बेस्ट-सेलिंग 7-सीटर एमपीवी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) करीब 50,000 रुपये सस्ती हो गई है। इस छूट के बाद मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से कम हो गई है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज अर्टिगा की नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।
|मारुति अर्टिगा वैरिएंट्स
|नई कीमतें रुपये में
|TOUR M 1.5L 5MT
|9,82,414
|LXI 1.5L 5MT
|8,80,069
|VXI 1.5L 5MT
|9,85,310
|ZXI 1.5L 5MT
|10,91,517
|ZXI+ 1.5L 5MT
|11,59,103
|VXI 1.5L 6AT (Auto)
|11,20,483
|ZXI 1.5L 6AT
|12,26,690
|ZXI+ 1.5L 6AT
|12,94,276
कुछ ऐसा है अर्टिगा का पावरट्रेन
मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर का डुअलजेट पेट्रोल इंजन, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। कार का इंजन 103bhp की अधिकतम पावर और 136.8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मारुति अर्टिगा पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 20.51kmpl, पैट्रोल ऑटोमेटिक में 20.3kmpl और सीएनजी पावरट्रेन के साथ 26.1kmpl माइलेज ऑफर करती है। इसके अलावा, ग्राहकों को अर्टिगा में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है।
धांसू हैं कार के फीचर्स
अगर कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला 7-इंच का स्मार्टप्ले टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में डुअल एयरबैग, एबीएस टेक्नोलॉजी, ब्रेक असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।
