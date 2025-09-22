आज से करीब ₹50000 सस्ते में मिलेगी देश की नंबर-1 फैमिली कार, सबसे सस्ता पड़ेगा ये वाला वैरिएंट

जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद देश की बेस्ट-सेलिंग 7-सीटर एमपीवी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) करीब 50,000 रुपये सस्ती हो गई है। इस छूट के बाद अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से कम हो गई है।

Mon, 22 Sep 2025 10:11 AM

फेस्टिव सीजन में अपनी बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के बाद देश की बेस्ट-सेलिंग 7-सीटर एमपीवी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) करीब 50,000 रुपये सस्ती हो गई है। इस छूट के बाद मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से कम हो गई है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज अर्टिगा की नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

मारुति अर्टिगा वैरिएंट्स नई कीमतें रुपये में TOUR M 1.5L 5MT 9,82,414 LXI 1.5L 5MT 8,80,069 VXI 1.5L 5MT 9,85,310 ZXI 1.5L 5MT 10,91,517 ZXI+ 1.5L 5MT 11,59,103 VXI 1.5L 6AT (Auto) 11,20,483 ZXI 1.5L 6AT 12,26,690 ZXI+ 1.5L 6AT 12,94,276

कुछ ऐसा है अर्टिगा का पावरट्रेन मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर का डुअलजेट पेट्रोल इंजन, माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। कार का इंजन 103bhp की अधिकतम पावर और 136.8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। मारुति अर्टिगा पैट्रोल मैनुअल वेरिएंट में 20.51kmpl, पैट्रोल ऑटोमेटिक में 20.3kmpl और सीएनजी पावरट्रेन के साथ 26.1kmpl माइलेज ऑफर करती है। इसके अलावा, ग्राहकों को अर्टिगा में सीएनजी पावरट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है।