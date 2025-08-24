maruti suzuki ertiga countrys number-1 mpv is going to enter in a new style नए अंदाज में एंट्री करने जा रही नंबर-1 मारुति अर्टिगा, जानिए कितनी बदल जाएगी MPV, Auto Hindi News - Hindustan
नए अंदाज में एंट्री करने जा रही नंबर-1 मारुति अर्टिगा, जानिए कितनी बदल जाएगी MPV

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 12:32 PM
भारत में फैमिली कार की बात आती है तो सबसे पहले नाम मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) का आता है। अब इसके 2025 अपडेटेड वर्जन की तैयारी हो चुकी है। बता दें कि ग्राहकों को इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई अर्टिगा की लंबाई 4.39 मीटर से बढ़ाकर 4.43 मीटर कर दी जाएगी। हालांकि, व्हीलबेस 2.74 मीटर का ही रहेगा लेकिन बूट स्पेस पहले से ज्यादा मिलेगा। दरअसल, टूर M वैरिएंट में यह डाइमेंशन पहले ही दिए गए थे। ऐसे में अब इन्हें रेगुलर वर्जन में भी स्टैंडर्ड किया जा रहा है।

मिलेगा ज्यादा सेफ्टी और कम्फर्ट

सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स के मामले में भी 2025 अर्टिगा और बेहतर होगी। कंपनी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर देगी। इसके अलावा, दूसरी पंक्ति के लिए एसी वेंट्स की पोजिशन भी बदली जाएगी ताकि कूलिंग और बेहतर मिले। हाल ही में मारुति ने अर्टिगा लाइनअप को स्टैंडर्ड 6-एयरबैग के साथ अपडेट किया था, जिसके बाद इसकी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ। फिलहाल यह MPV 9 वैरिएंट्स में उपलब्ध है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.11 लाख से 13.40 लाख रुपये के बीच है।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो नई अर्टिगा में वही 1.5-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलेगा। कार का इंजन 102bhp की अधिकतम पावर और 136Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, CNG वैरिएंट 87bhp की पावर और 121.5Nm टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है जबकि कुछ पेट्रोल वेरिएंट्स में 6-स्पीड ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है। बता दें कि मारुति सुजुकी अर्टिगा बीते लगातार कुछ टाइम से एमपीवी सेगमेंट में देश की नंबर–1 कार बनी हुई है।

