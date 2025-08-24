नए अंदाज में एंट्री करने जा रही नंबर-1 मारुति अर्टिगा, जानिए कितनी बदल जाएगी MPV

भारत में फैमिली कार की बात आती है तो सबसे पहले नाम मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) का आता है। अब इसके 2025 अपडेटेड वर्जन की तैयारी हो चुकी है। बता दें कि ग्राहकों को इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

भारत में फैमिली कार की बात आती है तो सबसे पहले नाम मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) का आता है। अब इसके 2025 अपडेटेड वर्जन की तैयारी हो चुकी है। बता दें कि ग्राहकों को इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई अर्टिगा की लंबाई 4.39 मीटर से बढ़ाकर 4.43 मीटर कर दी जाएगी। हालांकि, व्हीलबेस 2.74 मीटर का ही रहेगा लेकिन बूट स्पेस पहले से ज्यादा मिलेगा। दरअसल, टूर M वैरिएंट में यह डाइमेंशन पहले ही दिए गए थे। ऐसे में अब इन्हें रेगुलर वर्जन में भी स्टैंडर्ड किया जा रहा है।

मिलेगा ज्यादा सेफ्टी और कम्फर्ट सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स के मामले में भी 2025 अर्टिगा और बेहतर होगी। कंपनी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर देगी। इसके अलावा, दूसरी पंक्ति के लिए एसी वेंट्स की पोजिशन भी बदली जाएगी ताकि कूलिंग और बेहतर मिले। हाल ही में मारुति ने अर्टिगा लाइनअप को स्टैंडर्ड 6-एयरबैग के साथ अपडेट किया था, जिसके बाद इसकी कीमतों में मामूली इजाफा हुआ। फिलहाल यह MPV 9 वैरिएंट्स में उपलब्ध है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.11 लाख से 13.40 लाख रुपये के बीच है।