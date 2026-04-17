सबको चाहिए यही 7-सीटर, इसे बीते 12 महीनों में 2 लाख लोगों ने खरीदा; कीमत ₹8.80 लाख; 26 km का माइलेज

Apr 17, 2026 05:16 pm IST

भारतीय मार्केट में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) सेगमेंट की डिमांड में तेजी दिख रही है। अगर FY2026 की बात करें तो इस दौरान भारतीय मार्केट में कुल 4,79,389 यूनिट MUV की बिक्री हुई।

भारतीय मार्केट में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) सेगमेंट की डिमांड में तेजी दिख रही है। अगर बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 की बात करें तो इस दौरान भारतीय मार्केट में कुल 4,79,389 यूनिट MUV की बिक्री हुई। इस दौरान सालाना आधार पर इस सेगमेंट की बिक्री 7.3 पर्सेंट तक बढ़ गई। बता दें इस दौरान मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल रही। अर्टिगा को इस दौरान कुल 1,98,876 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर अर्टिगा की बिक्री 4.1 पर्सेंट तक बढ़ गई। आइए जानते हैं इस सेगमेंट के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

19% बढ़ गई किआ कैरेंस की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस और क्रिस्टा रही। टोयोटा इनोवा ने इस दौरान 4.6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,12,188 यूनिट कार बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की लिस्ट में किआ कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 18.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 76,837 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति XL6 ने इस दौरान 0.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 37,159 यूनिट कार की बिक्री की।

25000 यूनिट से ज्यादा बिकी रेनॉल्ट ट्राइबर दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर रेनॉल्ट ट्राइबर रही। रेनॉल्ट ट्राइबर ने इस दौरान 26.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,174 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रूमियन रही। टोयोटा रूमियन ने इस दौरान 11.6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,425 यूनिट कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही टोयोटा वेलफायर बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इनविक्टो ने इस दौरान 19.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,247 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि आठवें नंबर पर बिक्री की इसलिस्ट में टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने इस दौरान 28.4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,483 यूनिट कार की बिक्री की।