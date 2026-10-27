बिक्री में नंबर-1 बनी यह CNG कार, सितंबर में 12,481 लोगों ने खरीदा; ये पंच, डिजायर, फ्रोंक्स भी नहीं
देश में CNG कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड बनी हुई है। बता दें कि सितंबर, 2026 में हुई CNG कारों की बिक्री में Maruti Suzuki Ertiga ने पहला स्थान हासिल किया।
देश में CNG कार खरीदने वाले ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी के कारों की डिमांड बनी हुई है। बता दें कि सितंबर, 2026 में हुई CNG कारों की बिक्री में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने पहला स्थान हासिल किया। बीते महीने इसे कुल 12,481 ग्राहकों ने खरीदा। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2025 में इसकी 10,803 यूनिट बिकी थीं। इस तरह अर्टिगा की बिक्री में सालाना आधार पर 16 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। आइए जानते हैं सितंबर, 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 CNG कारों की बिक्री के बारे में।
तीसरे नंबर पर रही वैगनआर
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। डिजायर ने इस दौरान 4 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ 12,026 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। वैगनआर ने इस दौरान 3 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,596 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा पंच रही। पंच ने इस दौरान 30 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,473 यूनिट कारों की बिक्री की।
छठे नंबर पर रही मारुति विक्टोरिस
दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। ऑरा ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,278 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान 398 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,216 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। ब्रेजा ने इस दौरान 90 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,214 यूनिट कारों की बिक्री की।
आठवें नंबर पर रही नेक्सन
बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टाटा नेक्सन रही। नेक्सन ने इस दौरान 2 पर्सेंट की मामूली सालाना गिरावट के साथ कुल 7,149 यूनिट कारों की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। फ्रोंक्स ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,034 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ईको रही। ईको ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,823 यूनिट कारों की बिक्री की।
आखिर क्यों सुपरहिट है अर्टिगा?
मारुति सुजुकी अर्टिगा में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। इसका CNG मॉडल भी आता है। CNG वर्जन में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के अनुसार, अर्टिगा CNG 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है। इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह मिलती है। अर्टिगा सीएनजी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.93 लाख रुपये से शुरू होकर 12 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें