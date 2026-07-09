नंबर-1 की कुर्सी से हट ही नहीं रही यह फैमिली कार! जून में 16,111 लोगों ने खरीदा; स्कॉर्पियो, बोलेरे, इनोवा भी पीछे
भारतीय मार्केट में बड़ी फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कारें खूब पॉपुलर हैं।
भारतीय मार्केट में बड़ी फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कारें खूब पॉपुलर हैं। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई 7-सीटर सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर ली है। मारुति सुजुकी अर्टिगा ने इस दौरान 13.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,111 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 14,151 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
49% बढ़ गई XUV7XO की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। स्कॉर्पियो ने इस दौरान 10.7 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,097 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV7XO रही। महिंद्रा XUV7XO ने इस दौरान सालाना आधार पर 49.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 9,244 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। बोलेरो ने इस दौरान 21.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,115 यूनिट्स कार की बिक्री दर्ज की।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Ciaz
₹ 9.09 - 12.04 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
पांचवें नंबर पर खिसकी इनोवा
बिक्री की लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा इनोवा + हायक्रॉस की जोड़ी रही। इनोवा ने जून 2026 में 16.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,332 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस + क्लेविस रही। इस जोड़ी ने 38.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 4,847 यूनिट्स कार की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा की नई गाड़ी '9S' रही। इसने पिछले महीने कुल 4,018 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही रुमियन
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति XL6 ने इस दौरान 34.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,711 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 8.3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,514 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रुमियन रही। रुमियन ने इस दौरान 67.9 पर्सेंट की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,376 यूनिट्स कारों की बिक्री की।
आखिर क्यों सुपरहिट है अर्टिगा?
अर्टिगा की इस बड़ी सफलता के पीछे इसका दमदार पावरट्रेन, आरामदायक केबिन और बेहतरीन माइलेज है। यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इसमें ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अर्टिगा का पेट्रोल वैरिएंट 20.3 से 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। वहीं, इसका सीएनजी वैरिएंट करीब 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दमदार औसत निकाल देता है। मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 13.13 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।