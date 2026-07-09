नंबर-1 की कुर्सी से हट ही नहीं रही यह फैमिली कार! जून में 16,111 लोगों ने खरीदा; स्कॉर्पियो, बोलेरे, इनोवा भी पीछे

भारतीय मार्केट में बड़ी फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कारें खूब पॉपुलर हैं।

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भारतीय मार्केट में बड़ी फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा से लेकर महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी कारें खूब पॉपुलर हैं। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई 7-सीटर सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर ली है। मारुति सुजुकी अर्टिगा ने इस दौरान 13.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,111 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 14,151 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

49% बढ़ गई XUV7XO की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। स्कॉर्पियो ने इस दौरान 10.7 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,097 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV7XO रही। महिंद्रा XUV7XO ने इस दौरान सालाना आधार पर 49.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 9,244 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। बोलेरो ने इस दौरान 21.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,115 यूनिट्स कार की बिक्री दर्ज की।

पांचवें नंबर पर खिसकी इनोवा बिक्री की लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा इनोवा + हायक्रॉस की जोड़ी रही। इनोवा ने जून 2026 में 16.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,332 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस + क्लेविस रही। इस जोड़ी ने 38.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 4,847 यूनिट्स कार की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा की नई गाड़ी '9S' रही। इसने पिछले महीने कुल 4,018 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही रुमियन दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति XL6 ने इस दौरान 34.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,711 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 8.3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,514 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रुमियन रही। रुमियन ने इस दौरान 67.9 पर्सेंट की जबरदस्त सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,376 यूनिट्स कारों की बिक्री की।