देश की नंबर-1 7-सीटर CNG कार, माइलेज 26 km से ज्यादा; 1 साल में 1.45 लाख लोगों ने खरीदा

भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के बीच मारुति अर्टिगा सीएनजी का एकतरफा राज चलता है। बता दें कि मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी (Maruti Suzuki Ertiga CNG) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कार भी है।

भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के बीच मारुति अर्टिगा सीएनजी का एकतरफा राज चलता है। बता दें कि मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी (Maruti Suzuki Ertiga CNG) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कार भी है। मारुति अर्टिगा सीएनजी ने बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में 1.45 लाख यूनिट से ज्यादा कारों की बिक्री की थी। इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर, वैगनआर, ब्रेजा और नेक्सन जैसे सीएनजी मॉडल भी अर्टिगा से पीछे रहे। इसके अलावा, मारुति अर्टिगा सीएनजी 7-सीटर सेगमेंट की बिक्री में भी बीते कुछ टाइम से सबसे ज्यादा आगे चल रही है। आइए जानते हैं मारुति अर्टिगा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है कार का डाइमेंशन इसके डिजाइन और डाइमेंशन की बात करें तो यह देखने में काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लगती है। इसके आगे की तरफ क्रोम वाली खूबसूरत ग्रिल और शानदार हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। साइज के मामले में यह काफी बड़ी और हवादार है। इसकी लंबाई 4,395 मिमी, चौड़ाई 1,735 मिमी और ऊंचाई 1,690 मिमी है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,740 मिमी का है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर तीनों लाइनों में बैठने वाले 7 लोगों को पैर फैलाने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल जाती है।

केबिन और फीचर्स भी दमदार लुक के साथ-साथ कंपनी ने इसके केबिन और फीचर्स को भी बहुत आरामदायक बनाया है। अर्टिगा सीएनजी में आपको डैशबोर्ड पर लकड़ी जैसी फिनिशिंग देखने को मिलती है जो अंदर से इसे लग्जरी फील देती है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टमऔर स्टीयरिंग पर ही ऑडियो कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि, सीएनजी सिलेंडर पीछे होने की वजह से डिग्गी में थोड़ा कम सामान आता है।

26 km का मिलता है माइलेज कार का पावरट्रेन और माइलेज इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी है। अर्टिगा सीएनजी में 1.5-लीटर का के-सीरीज (K-series) पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड पर करीब 88bhp की ताकत और 121.5Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह 26.11 किमी प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती है। हाईवे और शहर के ट्रैफिक को मिलाकर भी यह आसानी से 22 से 24 किमी का माइलेज दे देती है, जो एक 7-सीटर गाड़ी के लिए कमाल की बात है।