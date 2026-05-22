देश की नंबर-1 7-सीटर CNG कार, माइलेज 26 km से ज्यादा; 1 साल में 1.45 लाख लोगों ने खरीदा
भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के बीच मारुति अर्टिगा सीएनजी का एकतरफा राज चलता है। बता दें कि मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी (Maruti Suzuki Ertiga CNG) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कार भी है।
भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के बीच मारुति अर्टिगा सीएनजी का एकतरफा राज चलता है। बता दें कि मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी (Maruti Suzuki Ertiga CNG) देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कार भी है। मारुति अर्टिगा सीएनजी ने बीते फाइनेंशियल ईयर यानी FY2026 में 1.45 लाख यूनिट से ज्यादा कारों की बिक्री की थी। इस दौरान मारुति सुजुकी डिजायर, वैगनआर, ब्रेजा और नेक्सन जैसे सीएनजी मॉडल भी अर्टिगा से पीछे रहे। इसके अलावा, मारुति अर्टिगा सीएनजी 7-सीटर सेगमेंट की बिक्री में भी बीते कुछ टाइम से सबसे ज्यादा आगे चल रही है। आइए जानते हैं मारुति अर्टिगा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है कार का डाइमेंशन
इसके डिजाइन और डाइमेंशन की बात करें तो यह देखने में काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लगती है। इसके आगे की तरफ क्रोम वाली खूबसूरत ग्रिल और शानदार हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। साइज के मामले में यह काफी बड़ी और हवादार है। इसकी लंबाई 4,395 मिमी, चौड़ाई 1,735 मिमी और ऊंचाई 1,690 मिमी है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,740 मिमी का है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर तीनों लाइनों में बैठने वाले 7 लोगों को पैर फैलाने के लिए बहुत बढ़िया जगह मिल जाती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
केबिन और फीचर्स भी दमदार
लुक के साथ-साथ कंपनी ने इसके केबिन और फीचर्स को भी बहुत आरामदायक बनाया है। अर्टिगा सीएनजी में आपको डैशबोर्ड पर लकड़ी जैसी फिनिशिंग देखने को मिलती है जो अंदर से इसे लग्जरी फील देती है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टमऔर स्टीयरिंग पर ही ऑडियो कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि, सीएनजी सिलेंडर पीछे होने की वजह से डिग्गी में थोड़ा कम सामान आता है।
26 km का मिलता है माइलेज
कार का पावरट्रेन और माइलेज इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी है। अर्टिगा सीएनजी में 1.5-लीटर का के-सीरीज (K-series) पेट्रोल इंजन मिलता है, जो सीएनजी मोड पर करीब 88bhp की ताकत और 121.5Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह 26.11 किमी प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती है। हाईवे और शहर के ट्रैफिक को मिलाकर भी यह आसानी से 22 से 24 किमी का माइलेज दे देती है, जो एक 7-सीटर गाड़ी के लिए कमाल की बात है।
कीमत भी बजट में
मारुति ने इसकी सेफ्टी और कीमत का भी पूरा ख्याल रखा है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, रीयर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और हाई-स्पीड वार्निंग जैसे काम के फीचर्स दिए गए हैं। मारुति अर्टिगा ग्राहकों के लिए कुल 9 अलग-अलग वैरिएंट में उपलब्ध है। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी अर्टिगी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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