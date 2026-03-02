7-सीटर खरीदने वालों की पहली पसंद बनी ये कार, बीते महीने 17,807 घरों की बनी शान; 26 km है माइलेज
मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में कंपनी के साथ-साथ देश की भी टॉप-सेलिंग 7-सीटर कार बन गई। अर्टिगा को बीते महीने कुल 17,807 लोगों ने खरीदा।
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी की हैचबैक और सेडान को हमेशा से पसंद किया जाता रहा है। हालांकि, अब 7-सीटर सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी ने कब्जा जमा लिया है। बता दें कि बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) कंपनी के साथ-साथ देश की भी टॉप-सेलिंग 7-सीटर कार बन गई। अर्टिगा को बीते महीने कुल 17,807 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर अर्टिगा की बिक्री 19.77 पर्सेंट बढ़ गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 14,868 यूनिट रहा था। आइए जानते हैं मारुति अर्टिगा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू हैं कार के फीचर्स
अर्टिगा के डैशबोर्ड पर 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करता है। इसमें क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटोमैटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए कार में 6-एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड कंट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) शामिल हैं।
कुछ ऐसा है अर्टिगा का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो अर्टिगा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। यह 102bhp की पीक पावर और 136.8Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है। वहीं, सीएनजी वर्जन केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।
25 किमी से ज्यादा है माइलेज
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख से 13.13 लाख रुपये तक जाती है। अगर इसके पेट्रोल वैरिएंट की बात करें तो इसमें ARAI‑रेटेड 20.3 से 20.51 किमी/लीटर तक माइलेज मिलता है। जबकि CNG वैरिएंट लगभग 26.11 किमी/किग्रा का माइलेज देता है।
