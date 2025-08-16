maruti suzuki ertiga becomes the indias best-selling 7-seater beating innova scorpio bolero see top-10 list लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस 7-सीटर का जादू; इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलोरो फिर पीछे, कीमत ₹10 लाख से कम, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki ertiga becomes the indias best-selling 7-seater beating innova scorpio bolero see top-10 list

लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस 7-सीटर का जादू; इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलोरो फिर पीछे, कीमत ₹10 लाख से कम

भारतीय ग्राहकों के बीच 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस 7-सीटर का जादू; इनोवा, स्कॉर्पियो, बोलोरो फिर पीछे, कीमत ₹10 लाख से कम
0

भारतीय ग्राहकों के बीच 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी अर्टिगा ने बीते महीने 6 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,604 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 15,701 यूनिट था। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 9.12 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 13.41 लाख रुपये तक जाती है। आइए जानते हैं बीते महीने 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

34% बढ़ गई किआ कैरेंस की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,747 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा इनोवा रही। टोयोटा इनोवा ने 8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9,119 यूनिट कार बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,602 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर

दूसरी ओर पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,513 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा एक्सयूवी 700 रही। एक्सयूवी 700 ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,054 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,233 यूनिट कार की बिक्री की।

41% घट गई टाटा सफारी की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी Xl6 रही। मारुति Xl6 ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,146 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट ट्राइबर रही। रेनॉल्ट ट्राइबर ने इस दौरान 36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,987 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 41 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,242 यूनिट कार की बिक्री की।

Maruti Ertiga Maruti XL6 Mahindra Bolero अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।