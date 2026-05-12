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सबको खरीदनी है यही 7-सीटर, पिछले 30 दिनों में 19,063 घरों तक पहुंची; बिक्री में बनी नंबर-1, 26 km है माइलेज

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) अप्रैल, 2026 में देश की बेस्ट-सेलिंग एमपीवी बनी। अर्टिगा को इस दौरान कुल 19,063 नए ग्राहक मिले। जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 20.8 पर्सेंट का उछाल आया।

सबको खरीदनी है यही 7-सीटर, पिछले 30 दिनों में 19,063 घरों तक पहुंची; बिक्री में बनी नंबर-1, 26 km है माइलेज

भारतीय मार्केट में मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) सेगमेंट की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अगर अप्रैल, 2026 की सेल्स रिपोर्ट पर गौर करें, तो इस सेगमेंट ने सालाना आधार पर 15.1 पर्सेंट की शानदार बढ़त दर्ज की है। इस दौरान देश में कुल 42,542 MUV की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 36,962 यूनिट पर था। हमेशा की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) इस सेगमेंट की निर्विवाद राजा बनकर उभरी है। अर्टिगा को इस दौरान कुल 19,063 नए ग्राहक मिले। जबकि सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 20.8 पर्सेंट का उछाल आया। बता दें कि इस पूरे सेगमेंट की करीब 44.8 पर्सेंट हिस्सेदारी अकेले अर्टिगा के पास है।

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ताबड़तोड़ बिकी टोयोटा इनोवा

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा (हायक्रॉस और क्रिस्टा) का कब्जा रहा। टोयोटा इनोवा ने इस दौरान 25.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,630 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर किआ कैरेंस और क्लेविस की जोड़ी रही। किआ ने अप्रैल 2026 में 3.9 पर्सेंट की सालाना ग्रोथ दिखाते हुए कुल 5,465 यूनिट्स की सेल की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति XL6 ने इस दौरान 14.8 पर्सेंट की गिरावट के साथ कुल 3,527 यूनिट बिक्री की।

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बजट सेगमेंट में रुमियन धाक

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा रुमियन रही। रुमियन ने अप्रैल महीने में 5 पर्सेंट की बढ़त के साथ कुल 2,585 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट ट्राइबर रही। ट्राइबर ने इस दौरान 36.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,917 यूनिट एमपीवी की बिक्री की।

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आठवें नंबर पर रही इनविक्टो

दूसरी ओर प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो सातवें नंबर पर टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने इस दौरान 490 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 118 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। वहीं, आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। मारुति सुजुगी इनविक्टो ने इस दौरान 17.9 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 237 यूनिट कार की बिक्री की।

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आखिर क्यों सुपरहिट है अर्टिगा?

अर्टिगा की इस सफलता के पीछे इसका दमदार पावरट्रेन और माइलेज है। यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अर्टिगा का पेट्रोल वैरिएंट 20.3 से 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। जबकि सीएनजी वैरिएंट करीब 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का औसत निकाल देता है। मारुति अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये से शुरू होकर 13.13 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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