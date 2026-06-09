देश की नंबर-1 7-सीटर फैमिली कार, मई में 20,350 घरों तक पहुंची; यह स्कॉर्पियो, इनोवा, बोलेरो भी नहीं

भारतीय मार्केट में फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि मई, 2026 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री में एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल किया।

भारतीय मार्केट में बड़ी फैमिली कारों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा से लेकर टोयोटा इनोवा जैसी कारें खूब पॉपुलर हैं। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई 7-सीटर सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। मारुति सुजुकी अर्टिगा ने इस दौरान 26.1 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20,350 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 16,140 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

45% बढ़ गई XUV 7XO की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। स्कॉर्पियो ने इस दौरान 9.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,774 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा इनोवा रही। इनोवा ने इस दौरान सालाना आधार पर 16.2 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 10,325 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 7XO और XUV 700 रही। इस जोड़ी ने इस दौरान सालाना आधार पर 45.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 9,338 यूनिट्स कारों की बिक्री की

सातवें नंबर पर रही मारुति XL6 बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर महिंद्रा बोलेरो रही। बोलेरो ने इस दौरान 0.1 पर्सेंट की मामूली गिरावट के साथ कुल 8,933 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ की कैरेंस और क्लेविस रही। इस जोड़ी ने इस दौरान 37.2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,208 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी XL6 रही। मारुति सुजुकी XL6 ने इस दौरान 7.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,770 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही रुमियन दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्रा की नई गाड़ी '9S' रही। महिंद्रा 9S ने इस दौरान कुल 3,502 यूनिट्स कारों की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,905 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रुमियन रही। रुमियन ने इस दौरान 10.5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,119 यूनिट्स कारों की बिक्री की।