क्रेटा, ब्रेजा, डिजायर, पंच छोड़ लोगों की पहली पसंद बन गई ये 7-सीटर, जानिए टॉप-25 कारों में कौन-कौन शामिल

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों में एमपीवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 10:37 AM
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों में एमपीवी सेगमेंट के कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। हालांकि, इस दौरान मारुति सुजुकी अर्टिगा की बिक्री में 1 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 18,580 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने की 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

55% बढ़ गई मारुति डिजायर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर रही। मारुति डिजायर ने इस दौरान 55 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,509 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा रही। हुंडई क्रेटा ने 5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,924 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी वैगनआर रही। मारुति वैगनआर ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,552 यूनिट कार की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही टाटा नेक्सन

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टाटा नेक्सन रही। टाटा नेक्सन ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 14,004 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ब्रेजा रही। मारुति ब्रेजा ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,620 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी बलेनो रही। मारुति बलेनो ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,549 यूनिट कार की बिक्री की।

बीते महीने घट गई मारुति स्विफ्ट की बिक्री

दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स रही। मारुति फ्रोंक्स ने बीते महीने कुल 12,422 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। मारुति स्विफ्ट ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 12,385 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ईको रही। मारुति ईको ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 10,785 यूनिट कार की बिक्री की।

बारहवें पर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो

बिक्री की इस लिस्ट में 10,704 यूनिट एसयूवी बेचकर ग्यारहवें नंबर पर टाटा पंच रही। जबकि 9,840 यूनिट एसयूवी बेचकर बारहवें पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। इसके अलावा, 9,304 यूनिट एमपीवी की बिक्री करके तेरहवें नंबर पर टोयोटा इनोवा रही। जबकि 9,100 यूनिट एसयूवी की बिक्री करके चौदहवें नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। इसके अलावा, 8,109 यूनिट एसयूवी की बिक्री करके पंद्रहवें नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। वहीं, 8,109 यूनिट एसयूवी बेचकर सोलहवें नंबर पर महिंद्रा बोलेरो और 7,741 यूनिट एसयूवी की बिक्री करके सत्रहवेंं नंबर पर किआ सोनेट रही।

पच्चीसवें नंबर पर रही टोयोटा ग्लैंजा

दूसरी ओर 6,997 यूनिट एसयूवी बेचकर अठारहवें नंबर पर महिंद्रा थार रही। वहीं, 6,822 यूनिट एमपीवी बेचकर उन्नीसवें नंबर पर किआ कैरेंस और 5,743 यूनिट एसयूवी की बिक्री करके बीसवें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। जबकि इक्कीसवें नंबर पर 5,521 यूनिट एसयूवी बेचकर महिंद्रा XUV 3XO रही। इसके अलावा, बाइसवें में नंबर पर 5,520 यूनिट कार की बिक्री करके मारुति सुजुकी ऑल्टो और 5,336 यूनिट कार की बिक्री करके तेइसवें नंबर पर हुंडई ऑरा रही। दूसरी ओर चोबीसवें नंबर पर 5,250 यूनिट कार की बिक्री करके टाटा टियागो और 5,102 यूनिट कार की बिक्री करके पच्चीसवें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा रही।

(फोटो क्रेडिट- google gemini)

