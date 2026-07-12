इस कार को नंबर-1 से हटाना नामुमकिन! जून में 16,111 लोगों ने खरीदा; 26 km है माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो एक बार भी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

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भारतीय ग्राहकों के बीच मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। अर्टिगा को जून, 2026 में कुल 16,111 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर अर्टिगा की बिक्री में 13.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 14,151 यूनिट पर था। बता दें कि इस पूरे सेगमेंट की अकेले 45.0 पर्सेंट हिस्सेदारी पर अर्टिगा का कब्जा है।

दूसरे नंबर पर रही इनोवा बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस और क्रिस्टा का कब्जा रहा। टोयोटा इनोवा ने इस दौरान 16.7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 7,332 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में किआ कैरेंस और क्लेविस की जोड़ी रही। किआ की इन गाड़ियों ने इस दौरान 38.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ महज 4,847 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही टोयोटा रुमियन बिक्री की लिस्ट में चौथे नंबर पर मारुति सुजुकी XL6 ने अपनी जगह बनाई है। मारुति XL6 ने जून 2026 में 34.8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,711 यूनिट्स की कारों की बिक्री की। वहीं, बजट सेगमेंट में टोयोटा रुमियन ने भी अपनी धाक जमाई है। रुमियन पांचवें नंबर पर रही और इसने सालाना आधार पर 67.9 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 2,376 यूनिट कारों की बिक्री की।

इनविक्टो की शानदार रफ्तार बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर रेनॉल्ट ट्राइबर ने अपना दबदबा दिखाया। ट्राइबर ने इस दौरान 31.7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,871 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। वहीं, प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो सातवें नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। मारुति इनविक्टो ने जून 2026 में 32.2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 349 यूनिट्स कारों की बिक्री की।

लास्ट पोजिशन पर रही कार्निवाल सुपर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में टोयोटा वेलफायर आठवें नंबर पर रही। वेलफायर ने इस दौरान 10.3 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 140 यूनिट्स कारों की बिक्री की। वहीं, लिस्ट में नौवें और आखिरी पायदान पर किआ कार्निवल रही। किआ कार्निवल ने इस दौरान 36.2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ महज 30 यूनिट्स कारों की बिक्री की।