Maruti Suzuki फैन्स के लिए खुशखबरी, फरवरी 2027 में आ सकती हैं कंपनी की ये दो नई कारें

मारुति सुजुकी फरवरी में भारत में अपनी दो नई कारों को इंट्रोड्यूस कर सकती है। इन कारों में YMC और फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट शामिल हो सकती है। इन कारों को भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया जा सकता है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) फैन्स के लिए खुशखबरी है। कंपनी इंडियन इंडियन कस्टमर्स के लिए जल्द अपनी दो नई कारें ला सकती है। कंपनी का टारगेट 2030 तक देश के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 50% हिस्सेदारी हासिल करना है। इसके लिए कंपनी कई नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें सात नई SUV भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी की आने वाले पांच साल में अपनी ऐनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाकर 40 लाख यूनिट करने का प्लान है। कारलेलो (Carlelo) की रिपोर्ट के अनुसार मारुति इसी स्ट्रैटिजी के तहत दो नए मॉडल पर काम कर रही है। इनमें एक नई इलेक्ट्रिक MPV (कोडनेम YMC) और दूसरी अपडेटेड Fronx होगी। दोनों कारों को फरवरी 2027 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी अभी नहीं दी गई है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी इन अपकमिंग कारों में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

Maruti YMC Electric MPV मारुति की नई इलेक्ट्रिक एमपीवी को कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर सकती है। इसे खास तौर पर Nexa डीलरशिप के जरिए सेल किया जाएगा। लॉन्च के बाद इसकी टक्कर Kia Carens Clavis EV से होगी, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.04 लाख से 25 लाख रुपये के बीच है। YMC की टेस्टिंग जारी है और हाल ही में सामने आए स्पाई फोटोज में इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की झलक देखने को मिली है। इसका डिजाइन e Vitara से अलग होगा। इसमें MPV की लंबी बॉडी के साथ एसयूवी जैसा स्टांस देखने को मिल सकता है। स्पाई फोटोज के मुताबिक, इसके फ्रंट में बंपर के ऊपर स्लिम एयर इनटेक और रैपअराउंड LED हेडलैंप मिल सकते हैं। इसमें स्लैटेड DRLs दिए जा सकते हैं, जिनका डिजाइन विक्टोरिस से प्रेरित हो सकता है। इसके अलावा लंबी रूफलाइन, स्क्वेयर व्हील आर्च, बड़े ग्लास एरिया और पीछे की तरफ फुल-विड्थ लाइट बार मिलने की उम्मीद है।

इस इलेक्ट्रिक MPV में थ्री-रो सीटिंग लेआउट होगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। YMC को Heartect प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसमें e Vitara वाला पावरट्रेन ऑफर किया जा सकता है। e Vitara में 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। ये 174bhp तक की पावर देते हैं, जबकि दोनों का टॉर्क 189Nm है। हालांकि, YMC का वजन और साइज ज्यादा होने के कारण इसकी पावर और ड्राइविंग रेंज अलग हो सकती है।

Maruti Fronx Facelift 2027 मारुति सुजुती फ्रॉन्क्स में डिजाइन के साथ फीचर्स और पावरट्रेन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्पाई फोटोज में इसके फ्रंट में नई ग्रिल दिखाई दी है, जिसमें ADAS रडार सेंसर के लिए बॉक्स जैसा हिस्सा दिया जा सकता है। इसके अलावा फ्रंट बंपर और नीचे के एयर इनटेक को भी अपडेट किया जा सकता है। हालांकि, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और LED DRLs पहले जैसे रह सकते हैं।

अपडेटेड बलेनो की तरह नई फ्रॉन्क्स में भी Level 2 ADAS मिलने की उम्मीद है। इसमें लेन डिपार्चर प्रिवेंशन और वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और व्हीकल स्वे वार्निंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी दिए जा सकते हैं। इंजन की बात करें तो नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में मारुति का नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना है।