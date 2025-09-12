GST घटने के बाद ₹70000 से ज्यादा सस्ती मिलेगी देश की ये सबसे सस्ती 7-सीटर कार, जानिए नई कीमत
जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू होने के बाद से कई बेस्ट-सेलिंग मॉडल भी काफी सस्ती हो गई हैं। इनमें यूटिलिटी वैन सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार मारुति सुजुकी ईको भी शामिल है।
फेस्टिव सीजन दस्तक देने वाला है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नई कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू होने के बाद से कई बेस्ट-सेलिंग मॉडल भी काफी सस्ती हो गई हैं। इनमें यूटिलिटी वैन सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार मारुति सुजुकी ईको भी शामिल है। बता दें कि इस रिफॉर्म्स के बाद ईको खरीदने पर ग्राहकों को सीधे 70,000 रुपये की बचत होगी। नई कीमतें 22, सितंबर से लागू होंगी। आइए जानते हैं ईको खरीदने पर इस दौरान कुल कितनी बचत हो सकती है।
1 लाख रुपये से ज्यादा की बचत
बता दें कि मारुति सुजुकी ईको 22 सितंबर के बाद जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से 73,824 रुपये तक सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा, कंपनी भी सितंबर महीने में एडिशनल 45,000 रुपये तक का फेस्टिव डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है। अगर इन दोनों छूट को मिलाकर बात करें तो मारुति सुजुकी ईको खरीदने पर सितंबर महीने में अधिकतम 1,18,824 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस तरह मारुति सुजुकी ईको की नई कीमत 5,53,879 रुपये रह जाएगी।
कुछ ऐसा है ईको का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति ईको में 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल-जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 18.76bhp की अधिकतम पावर और 104Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ईको पेट्रोल मोड में 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि सीएनजी मोड में 26.78 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।
इतनी है कार की कीमत
फीचर्स के तौर पर कार में रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट, डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), स्लाइडिंग डोर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील और हीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी ईको 5 कलर ऑप्शन और 13 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 6.96 लाख रुपये तक जाती है।
(फोटो क्रेडिट- google gemini)
