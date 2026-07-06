लपक लो डील! मारुति की इस नंबर-1 कार पर ₹50,000 का आया डिस्काउंट, 31 जुलाई तक है मौका

मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी वैन सेगमेंट की बेस्ट-सेलिंग कार ईको के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर वी (Tour V) पर बंपर छूट दे रही है।

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EMI केवल ₹ 6,812 / माह

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी जुलाई, 2026 के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी वैन सेगमेंट की बेस्ट-सेलिंग कार ईको के स्पेशल टैक्सी वैरिएंट टूर वी (Tour V) पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान ग्राहक मारुति सुजुकी टूर वी पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस और दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं मारुति की इस कार के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी ईको टूर वी का केबिन काफी ऊंचा और बड़ा है, जिसमें पैसेंजर्स के लिए शानदार हेडरूम और लेगरूम मिलता है। फीचर्स की बात करें तो टूर वी में एक मॉडर्न डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्युअल-टोन इंटीरियर थीम, फ्रंट केबिन लैंप और आरामदायक सफर के लिए दमदार एसी (AC) व हीटर का ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शंस में आती है, जो बड़े परिवारों या ज्यादा सवारियों को बिठाने के लिए एकदम बेस्ट है।

दमदार है कार का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो ईको टूर वी में मारुति सुजुकी का एडवांस्ड 1.2-लीटर के-सीरीज (K-Series) डुअल जेट इंजन दिया गया है। यह इंजन पेट्रोल मोड पर लगभग 80.76bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसके फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) वैरिएंट में यही इंजन करीब 71.65bhp की पावर और 95Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इस कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो शहर के भारी ट्रैफिक से लेकर घुमावदार रास्तों और हाइवे पर ड्राइविंग को काफी स्मूथ बनाता है।

26 किमी से ज्यादा है माइलेज इसका पेट्रोल वैरिएंट 19.71 किमी प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज देता है, जो इस साइज की गाड़ी के लिए काफी अच्छा है। वहीं, जो लोग रोज की रनिंग कॉस्ट को और भी कम करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए इसका सीएनजी वैरिएंट सबसे मुफीद है। यह 26.78 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज निकाल कर देता है। कम मेंटेनेंस और भारी फ्यूल सेविंग के चलते यह गाड़ी ट्रैवल और कैब बिजनेस करने वालों की पहली पसंद बनी हुई है।

इतनी है कार की कीमत कमर्शियल व्हीकल होने के नाते मारुति ने इसमें यात्रियों और ड्राइवर की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा है। सेफ्टी के लिहाज से ईको टूर वी में डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ईको टूर वी की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.20 लाख से शुरू होकर 6.38 लाख रुपये तक जाती है।