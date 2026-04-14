देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, इसे बीते 12 महीनों में 1.40 लाख लोगों ने खरीदा; ₹5.20 लाख है कीमत

Apr 14, 2026 11:28 pm IST

देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में ताबड़तोड़ खरीददार मिले। बता दें कि इस दौरान मारुति ईको को 1,39,769 लोगों ने खरीदा।

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में ताबड़तोड़ कारों की बिक्री की। बता दें कि कंपनी की पॉपुलर सेडान मारुति डिजायर तो इस दौरान देश की टॉप-सेलिंग कार बन गई। इसके अलावा, वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मानी जाने वाली मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को भी खूब खरीददार मिले। बता दें कि इस दौरान मारुति ईको को 1,39,769 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर ईको की बिक्री में 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। मारुति ईको ग्राहकों के लिए 5-सीटर, 6-सीटर और 7-सीटर सेगमेंट में उपलब्ध है। आइए जानते हैं मारुति ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।