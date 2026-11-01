देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, अक्टूबर में 13,720 लोगों ने खरीदा; 26 KM+ माइलेज, कीमत ₹5.28 लाख

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों को खूब ग्राहक मिल रहे हैं। बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कही जाने वाली ईको को 13,720 लोगों ने खरीदा।

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों को ताबड़तोड़ ग्राहक मिल रहे हैं। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 की बात करें तो वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कही जाने वाली ईको को 13,720 लोगों ने खरीदा। जबकि ठीक एक साल पहले यानी सितंबर, 2026 में यह आंकड़ा 13,537 यूनिट था। दूसरी ओर FY2026-27 में जनवरी से अक्टूबर के बीच मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को 87,174 लोगों ने खरीदा है। आइए जानते हैं मारुति ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी दिखती है ईको मारुति सुजुकी ईको का केबिन काफी ऊंचा और बड़ा है, जिसमें पैसेंजर्स के लिए शानदार हेडरूम और लेगरूम मिलता है। फीचर्स की बात करें तो टूर वी में एक मॉडर्न डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्युअल-टोन इंटीरियर थीम, फ्रंट केबिन लैंप और आरामदायक सफर के लिए दमदार एसी (AC) व हीटर का ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शंस में आती है, जो बड़े परिवारों या ज्यादा सवारियों को बिठाने के लिए एकदम बेस्ट है।

शानदार है कार का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो ईको में मारुति सुजुकी का एडवांस्ड 1.2-लीटर के-सीरीज (K-Series) डुअल जेट इंजन दिया गया है। यह इंजन पेट्रोल मोड पर लगभग 80.76bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसके फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) वैरिएंट में यही इंजन करीब 71.65bhp की पावर और 95Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इस कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो शहर के भारी ट्रैफिक से लेकर घुमावदार रास्तों और हाइवे पर ड्राइविंग को काफी स्मूथ बनाता है।

माइलेज भी 26 किमी से ज्यादा इसका पेट्रोल वैरिएंट 19.71 किमी प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज देता है, जो इस साइज की गाड़ी के लिए काफी अच्छा है। वहीं, जो लोग रोज की रनिंग कॉस्ट को और भी कम करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए इसका सीएनजी वैरिएंट सबसे मुफीद है। यह 26.78 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज निकाल कर देता है। कम मेंटेनेंस और भारी फ्यूल सेविंग के चलते यह गाड़ी ट्रैवल और कैब बिजनेस करने वालों की पहली पसंद बनी हुई है।