देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, मई में 13,240 घरों तक पहुंची, कीमत ₹5.20 लाख; 27 km का माइलेज भी

भारतीय मार्केट के वैन सेगमेंट में मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) का दबदबा हमेशा से रहा है। बीते महीने यानी मई, 2026 की बात करें तो मारुति ईको ने कुल 13,240 यूनिट कार की बिक्री कर डाली।

भारतीय मार्केट के वैन सेगमेंट में मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) का दबदबा हमेशा से रहा है। मारुति ईको देश की एकमात्र वैन है जिसने 1 मिलियन यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है। अगर बीते महीने यानी मई, 2026 की बात करें तो मारुति ईको ने कुल 13,240 यूनिट कार की बिक्री कर डाली। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 12,327 यूनिट था। बता दें कि ईको वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर भी मानी जाती है। आइए जानते हैं मारुति ईको की बिक्री के साथ इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी रही बिक्री मारुति ईको की पॉपुलैरिेटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैन सेगमेंट में करीब 90 पर्सेंट हिस्सेदारी इसी की है। बता दें कि जनवरी, 2025 में ईको ने 12 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था। जबकि साल 2025 में ईको ने करीब 1.45 लाख यूनिट्स बिक्री की। इसके अलावा, साल 2026 के जनवरी से अप्रैल महीने तक ईको की करीब 50,000 यूनिट्स बिक्री हुई। यानी अब तक इसकी करीब 14 लाख यूनिट बिक्री हो चुकी है।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।