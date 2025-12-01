₹5.21 लाख की इस 7-सीटर को चुपचाप 13000 लोगों ने खरीदा, ये अर्टिगा भी नहीं; 27 km है माइलेज

संक्षेप: मारुति सुजुकी ईको ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। बता दें कि मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कुल 13,200 यूनिट कार की बिक्री कर डाली।

Mon, 1 Dec 2025 06:03 PM

देश की वैन सेगमेंट में नंबर वन-1 कार मारुति सुजुकी ईको ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। बता दें कि मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कुल 13,200 यूनिट कार की बिक्री कर डाली। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 10,589 यूनिट था। मारुति सुजुकी ईको को वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी माना जाता है। ग्राहक मारुति सुजुकी ईको को 7-सीटर के अलावा 5-सीटर वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।