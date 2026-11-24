देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, अब ₹2500 महंगी हुई; 27 KM+ माइलेज, कीमत ₹5.31 लाख से शुरू
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ में ईको की कुल 73,454 यूनिट बिकीं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में इसकी 66,266 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,188 यूनिट ज्यादा बिकीं।
मारुति सुजुकी ने अपनी और देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार ईको की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब इस कार को खरीदना 2,500 रुपए महंगा हो गया है। ईको को 5-सीट, 6-सीर और 7-सीट ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने ईको के 1.2L पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले टूर STD 5S और STD 5S वैरिएंट्स की कीमतों में सबसे ज्यादा 0.47% यानी 2,500 रुपए रुपए की बढ़ोतरी की है। इसी पावरट्रेन वाले कार्गो वैरिएंट की कीमत भी 2,500 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब ईको की नई एक्स-शोरूम कीमतें 5,30,600 रुपए से 8,11,500 रुपए के बीच हैं।
बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ में ईको की कुल 73,454 यूनिट बिकीं। जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले हाफ में इसकी 66,266 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,188 यूनिट ज्यादा बिकीं। ईको को सबसे बड़ा इस्तेमाल स्कूल वैन, फुड बिजनेस, ट्रैवलिंग जैसे सेक्टर में किया जाता है।
|मारुति सुजुकी ईको की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Tour STD 5S
|Rs. 5,28,100
|Rs. 5,30,600
|Rs. 2,500
|0.47%
|STD 5S
|Rs. 5,28,400
|Rs. 5,30,900
|Rs. 2,500
|0.47%
|Cargo
|Rs. 5,51,300
|Rs. 5,53,800
|Rs. 2,500
|0.45%
|Tour STD 6S
|Rs. 5,55,600
|Rs. 5,58,100
|Rs. 2,500
|0.45%
|STD 6 STR
|Rs. 5,54,900
|Rs. 5,57,400
|Rs. 2,500
|0.45%
|Tour 5 STR AC
|Rs. 5,61,100
|Rs. 5,63,600
|Rs. 2,500
|0.45%
|5 STR AC
|Rs. 5,61,300
|Rs. 5,63,800
|Rs. 2,500
|0.45%
|Ambulance Shell
|Rs. 6,44,600
|Rs. 6,47,100
|Rs. 2,500
|0.39%
|Ambulance
|Rs. 8,09,000
|Rs. 8,11,500
|Rs. 2,500
|0.31%
|1.2L CNG मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Cargo
|Rs. 6,35,800
|Rs. 6,38,300
|Rs. 2,500
|0.39%
|Tour 5 STR AC
|Rs. 6,45,600
|Rs. 6,48,100
|Rs. 2,500
|0.39%
|5 STR AC
|Rs. 6,45,800
|Rs. 6,48,300
|Rs. 2,500
|0.39%
|Cargo AC
|Rs. 6,75,500
|Rs. 6,78,000
|Rs. 2,500
|0.37%
मारुति ईको का इंजन और फीचर्स
इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इस कार में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन दिया है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।
ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं, नई रोटरी AC यूनिट मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें