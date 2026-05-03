देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, इसे अप्रैल में 13,087 लोगों ने खरीदा, अब आया हजारों रुपये का डिस्काउंट

May 03, 2026 03:55 pm IST

मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) भी काफी सस्ते में मिल रही है।

देश में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी अपने अलग-अलग मॉडलों पर मई, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) भी काफी सस्ते में मिल रही है। मारुति ईको खरीदने पर इस दौरान ग्राहक अधिकतम 37,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बता दें कि बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में मारुति ईको को 13,087 लोगों ने खरीदा है। आइए जानते हैं मारुति ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।

करीब 27 किमी है माइलेज पावरट्रेन की बात करें तो ईको में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 80bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा, ईको CNG वैरिएंट भी उपलब्ध है। ईको पेट्रोल वैरिएंट में करीब 19.7 km/l और CNG वैरिएंट में लगभग 26.8 km/kg का माइलेज देता। मार्केट में ईको की एक्स-शोरूम कीमत 5.20 लाख रुपये से शुरू होकर 6.36 लाख रुपये तक जाती है।