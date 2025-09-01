maruti suzuki eeco gets 10785 customers in august 2025 ये है देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, अगस्त में इसे मिले 10000 से ज्यादा ग्राहक; कीमत ₹6 लाख से कम, Auto Hindi News - Hindustan
ये है देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, अगस्त में इसे मिले 10000 से ज्यादा ग्राहक; कीमत ₹6 लाख से कम

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान Mon, 1 Sep 2025 05:56 PM

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 05:56 PM
ये है देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, अगस्त में इसे मिले 10000 से ज्यादा ग्राहक; कीमत ₹6 लाख से कम

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को यूटिलिटी वैन सेगमेंट में सबसे सस्ती 7-सीटर माना जाता है। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में एक बार फिर मारुति ईको को 10,000 से ज्यादा ग्राहक मिले। मारुति ईको को इस दौरान कुल 10,785 नए लोगों ने खरीदा। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2025 में यह आंकड़ा 10,985 यूनिट था। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा है ईको का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति ईको में 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल-जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 18.76bhp की अधिकतम पावर और 104Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ईको पेट्रोल मोड में 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि सीएनजी मोड में 26.78 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इतनी है कार की कीमत

फीचर्स के तौर पर कार में रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट, डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), स्लाइडिंग डोर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील और हीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी ईको 5 कलर ऑप्शन और 13 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ईको की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.70 लाख से लेकर टॉप मॉडल में 6.96 लाख रुपये तक जाती है।

Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

