खुशखबरी: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर GST कट के बाद ₹60000 तक हुई सस्ती, जानिए वैरिएंट वाइज छूट

Mon, 15 Sep 2025 11:01 AM

मारुति सुजुकी की किफायती और यूटिलिटी वैन Eeco पर अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसे वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर माना जाता है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST कट के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में कमी की है जिससे खरीदारों को 60,000 रुपये तक की सीधी बचत होगी। अपनी मजबूती, बड़े स्पेस और मल्टी-यूटिलिटी नेचर की वजह से ईको पहले से ही फैमिली और छोटे बिजनेस के लिए पसंदीदा गाड़ी रही है। अब कम कीमतों के साथ यह वैन और भी वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है।

मारुति ईको वैरिएंट्स जीएसटी कट रुपये में Eeco K12N 5 STR AC 52000 Eeco K12N 5 STR STD 49000 Eeco K12N 6 STR STD 51000 Eeco K12N TOUR 5 STR AC 52000 Eeco K12N TOUR 5 STR STD 49000 Eeco K12N TOUR 6 STR STD 51000 Eeco K12N 5 STR AC CNG 59000 Eeco K12N TOUR 5S AC CNG 60000

कुछ ऐसा है ईको का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति ईको में 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल-जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 18.76bhp की अधिकतम पावर और 104Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ईको पेट्रोल मोड में 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि सीएनजी मोड में 26.78 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।