खुशखबरी: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर GST कट के बाद ₹60000 तक हुई सस्ती, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
मारुति सुजुकी की किफायती और यूटिलिटी वैन Eeco पर अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST कट के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में कमी की है जिससे खरीदारों को 60,000 रुपये तक की बचत होगी।
मारुति सुजुकी की किफायती और यूटिलिटी वैन Eeco पर अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसे वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर माना जाता है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST कट के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में कमी की है जिससे खरीदारों को 60,000 रुपये तक की सीधी बचत होगी। अपनी मजबूती, बड़े स्पेस और मल्टी-यूटिलिटी नेचर की वजह से ईको पहले से ही फैमिली और छोटे बिजनेस के लिए पसंदीदा गाड़ी रही है। अब कम कीमतों के साथ यह वैन और भी वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है।
|मारुति ईको वैरिएंट्स
|जीएसटी कट रुपये में
|Eeco K12N 5 STR AC
|52000
|Eeco K12N 5 STR STD
|49000
|Eeco K12N 6 STR STD
|51000
|Eeco K12N TOUR 5 STR AC
|52000
|Eeco K12N TOUR 5 STR STD
|49000
|Eeco K12N TOUR 6 STR STD
|51000
|Eeco K12N 5 STR AC CNG
|59000
|Eeco K12N TOUR 5S AC CNG
|60000
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.69 - 6.95 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.99 - 23.09 लाख
कुछ ऐसा है ईको का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति ईको में 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल-जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 18.76bhp की अधिकतम पावर और 104Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ईको पेट्रोल मोड में 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि सीएनजी मोड में 26.78 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।
धांसू हैं ईको के फीचर्स
फीचर्स के तौर पर कार में रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट, डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), स्लाइडिंग डोर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील और हीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी ईको 5 कलर ऑप्शन और 13 वेरिएंट्स में उपलब्ध है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।