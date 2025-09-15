maruti suzuki eeco get cheaper by up to rs 60000 after gst cut now variant wise discounts खुशखबरी: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर GST कट के बाद ₹60000 तक हुई सस्ती, जानिए वैरिएंट वाइज छूट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़maruti suzuki eeco get cheaper by up to rs 60000 after gst cut now variant wise discounts

खुशखबरी: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर GST कट के बाद ₹60000 तक हुई सस्ती, जानिए वैरिएंट वाइज छूट

मारुति सुजुकी की किफायती और यूटिलिटी वैन Eeco पर अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST कट के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में कमी की है जिससे खरीदारों को 60,000 रुपये तक की बचत होगी।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:01 AM
खुशखबरी: देश की सबसे सस्ती 7-सीटर GST कट के बाद ₹60000 तक हुई सस्ती, जानिए वैरिएंट वाइज छूट
Maruti Suzuki Eecoarrow

मारुति सुजुकी की किफायती और यूटिलिटी वैन Eeco पर अब ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसे वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर माना जाता है। बता दें कि हाल ही में लागू हुए GST कट के बाद कंपनी ने इसकी कीमतों में कमी की है जिससे खरीदारों को 60,000 रुपये तक की सीधी बचत होगी। अपनी मजबूती, बड़े स्पेस और मल्टी-यूटिलिटी नेचर की वजह से ईको पहले से ही फैमिली और छोटे बिजनेस के लिए पसंदीदा गाड़ी रही है। अब कम कीमतों के साथ यह वैन और भी वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है।

मारुति ईको वैरिएंट्सजीएसटी कट रुपये में
Eeco K12N 5 STR AC52000
Eeco K12N 5 STR STD49000
Eeco K12N 6 STR STD51000
Eeco K12N TOUR 5 STR AC52000
Eeco K12N TOUR 5 STR STD 49000
Eeco K12N TOUR 6 STR STD51000
Eeco K12N 5 STR AC CNG 59000
Eeco K12N TOUR 5S AC CNG 60000

कुछ ऐसा है ईको का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो मारुति ईको में 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल-जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 18.76bhp की अधिकतम पावर और 104Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ईको पेट्रोल मोड में 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि सीएनजी मोड में 26.78 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

धांसू हैं ईको के फीचर्स

फीचर्स के तौर पर कार में रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट, डुअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), स्लाइडिंग डोर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया स्टीयरिंग व्हील और हीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। मारुति सुजुकी ईको 5 कलर ऑप्शन और 13 वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

