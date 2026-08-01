देश की सबसे सस्ती 7-सीटर का विदेशों में बुरा हाल, 3 महीनों में मिले मात्र 1,608 खरीदार; 36% घट गई बिक्री

मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) भारतीय मार्केट में खूब पसंद की जाती रही है। हालांकि, एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो अप्रैल से जून 2026 के बीच इसके निर्यात में 35.37 पर्सेंट की गिरावट देखी गई।

मारुति सुजुकी ईको एक्सपोर्ट अप्रैल-जून 2026

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₹ 6,900 /माह से शुरू

मारुति सुजुकी ईको भारतीय मार्केट में खूब पसंद की जाती रही है। अगर बिक्री के लिहाज से देखें तो हर महीने इसे करीब 11,000 खरीददार मिल जाते हैं। बता दें कि यह भारतीय मार्केट में वैन सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी मानी जाती है। हालांकि, एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो अप्रैल से जून 2026 के बीच इसके निर्यात में 35.37 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। इस दौरान मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने कुल 1,608 यूनिट कारों का निर्यात किया। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन मारुति सुजुकी ईको टूर वी का केबिन काफी ऊंचा और बड़ा है, जिसमें पैसेंजर्स के लिए शानदार हेडरूम और लेगरूम मिलता है। फीचर्स की बात करें तो टूर वी में एक मॉडर्न डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्युअल-टोन इंटीरियर थीम, फ्रंट केबिन लैंप और आरामदायक सफर के लिए दमदार एसी (AC) व हीटर का ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शंस में आती है, जो बड़े परिवारों या ज्यादा सवारियों को बिठाने के लिए एकदम बेस्ट है।

दमदार है कार का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो ईको टूर वी में मारुति सुजुकी का एडवांस्ड 1.2-लीटर के-सीरीज (K-Series) डुअल जेट इंजन दिया गया है। यह इंजन पेट्रोल मोड पर लगभग 80.76bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसके फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) वैरिएंट में यही इंजन करीब 71.65bhp की पावर और 95Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इस कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो शहर के भारी ट्रैफिक से लेकर घुमावदार रास्तों और हाइवे पर ड्राइविंग को काफी स्मूथ बनाता है।

26 किमी से ज्यादा है माइलेज इसका पेट्रोल वैरिएंट 19.71 किमी प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज देता है, जो इस साइज की गाड़ी के लिए काफी अच्छा है। वहीं, जो लोग रोज की रनिंग कॉस्ट को और भी कम करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए इसका सीएनजी वैरिएंट सबसे मुफीद है। यह 26.78 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज निकाल कर देता है। कम मेंटेनेंस और भारी फ्यूल सेविंग के चलते यह गाड़ी ट्रैवल और कैब बिजनेस करने वालों की पहली पसंद बनी हुई है।