देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, सितंबर में बिकीं 11,040 यूनिट, लेकिन एक्सपोर्ट 32% घटा; कीमत ₹5.28 लाख
मारुति सुजुकी ईको को बीते महीने यानी सितंबर, 2026 में 11,040 लोगों ने खरीदा। हालांकि, इसी दौरान ईको के एक्सपोर्ट में भारी कमी दिखाई दी। इस दौरान ईको ने सिर्फ 530 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया।
मारुति सुजुकी की पॉपुलर वैन ईको को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो इसे 11,040 लोगों ने खरीदा। इस बिक्री के दम पर मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) वैन सेगमेंट में देश की बेस्ट-सेलिंग कार भी बन गई। हालांकि, इसी दौरान ईको के एक्सपोर्ट में भारी कमी दिखाई दी। इस दौरान ईको ने 32.05 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 530 यूनिट कारों का एक्सपोर्ट किया। जबकि ठीक एक साल पहले यह आंकड़ा 780 यूनिट था। बता दें कि इसे वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी माना जाता है।
बाहर से ऐसी दिखती है ईको
मारुति सुजुकी ईको का केबिन काफी ऊंचा और बड़ा है। इसमें पैसेंजर्स के लिए शानदार हेडरूम और लेगरूम मिलता है। फीचर्स की बात करें तो टूर वी में एक मॉडर्न डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-टोन इंटीरियर थीम, फ्रंट केबिन लैंप और आरामदायक सफर के लिए दमदार एसी (AC) व हीटर का ऑप्शन दिया गया है। यह गाड़ी 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शंस में आती है, जो बड़े परिवारों या ज्यादा सवारियों को बिठाने के लिए एकदम बेस्ट है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो ईको में मारुति सुजुकी का एडवांस्ड 1.2-लीटर के-सीरीज डुअल जेट इंजन दिया गया है। यह इंजन पेट्रोल मोड पर लगभग 80.76bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, इसके फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) वैरिएंट में यही इंजन करीब 71.65bhp की पावर और 95Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। इस कार में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।
26 किमी से ज्यादा है माइलेज
इसका पेट्रोल वैरिएंट 19.71 किमी प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज देता है। वहीं, जो लोग रोज की रनिंग कॉस्ट को और भी कम करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, उनके लिए इसका सीएनजी वैरिएंट सबसे मुफीद है। यह 26.78 किमी प्रति किलोग्राम का जबरदस्त माइलेज निकाल कर देता है। कम मेंटेनेंस और भारी फ्यूल सेविंग के चलते यह गाड़ी ट्रैवल और कैब बिजनेस करने वालों की पहली पसंद बनी हुई है।
इतनी है कार की कीमत
सेफ्टी के लिहाज से मारुति ईको में डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो मारुति सुजुकी ईको की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.28 लाख से शुरू होकर 6.46 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें