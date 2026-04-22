देश की नंबर-1 इस 7-सीटर को विदेश में सिर्फ 1,062 लोगों ने खरीदा, कीमत ₹5.20 लाख; 27 km का माइलेज भी

Apr 22, 2026 10:14 am IST

मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को भारतीय मार्केट की सबसे चहेती 7-सीटर माना जाता है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में इसे भारत में 11,000 से ज्यादा खरीददार मिले।

मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) भारतीय मार्केट की सबसे चहेती 7-सीटर मानी जाती है। बता दें कि यह वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। इसके अलावा, बीते कुछ सालों से लगातार यह वैन सेगमेंट में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर भी रही है। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में भी मारुति सुजुकी ईको को भारत में 11,000 से ज्यादा खरीददार मिले। हालांकि, इसी दौरान विदेशी मार्केट में मारुति सुजुकी ईको को सिर्फ 1,062 लोगों ने खरीदा। इस तरह मारुति सुजुकी ईको एक्सपोर्ट होने वाली टॉप-30 कारों की लिस्ट में उन्नीसवें नंबर पर रही। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, मारुति सुजुकी ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी ईको में और ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति सुजुकी ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। मारुति सुजुकी ईको के अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी ईको के केबिन में ढ़ेर सारे जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं।