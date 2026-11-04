देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, 27KM+ माइलेज और कीमत ₹5.29 लाख से शुरू; इस महीने ₹39500 तक छूट

ईको के पेट्रोल वैरिएंट पर कंपनी 22,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। वहीं, CNG वैरिएंट पर कैश डिस्काउंट 10,000 रुपए का है। इसके अलावा, कंपनी कार पर 10,000 से 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी देगी। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंपनी

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में ईको सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। इसके पेट्रोल वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपए है। वहीं, CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.46 लाख रुपए है। ईको को इसे 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर 39,500 रुपए तक के बेनिफिट्स भी दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सेसरीज बेनिफिट, एक्सचेंज बेनिफट जैसे फायदे शामिल हैं।

ईको के पेट्रोल वैरिएंट पर कंपनी 22,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। वहीं, CNG वैरिएंट पर कैश डिस्काउंट 10,000 रुपए का है। इसके अलावा, कंपनी कार पर 10,000 से 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी देगी। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंपनी 2,500 रुपए तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट दे रही है। इस तरह इस पर कुल डिस्काउंट 39,500 रुपए का हो जाता है।

CNG पर 27.05 km/kg माइलेज

ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

4 वैरिएंट में मिलेगी ईको

ईको 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

11 सेफ्टी फीचर्स से लैस

इसमें 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं, नई रोटरी AC यूनिट मिलते हैं।