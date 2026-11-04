देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, 27KM+ माइलेज और कीमत ₹5.29 लाख से शुरू; इस महीने ₹39500 तक छूट
ईको के पेट्रोल वैरिएंट पर कंपनी 22,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। वहीं, CNG वैरिएंट पर कैश डिस्काउंट 10,000 रुपए का है। इसके अलावा, कंपनी कार पर 10,000 से 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी देगी। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंपनी
मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में ईको सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। इसके पेट्रोल वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपए है। वहीं, CNG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.46 लाख रुपए है। ईको को इसे 5, 6 और 7 सीटर फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर 39,500 रुपए तक के बेनिफिट्स भी दे रही है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सेसरीज बेनिफिट, एक्सचेंज बेनिफट जैसे फायदे शामिल हैं।
ईको के पेट्रोल वैरिएंट पर कंपनी 22,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। वहीं, CNG वैरिएंट पर कैश डिस्काउंट 10,000 रुपए का है। इसके अलावा, कंपनी कार पर 10,000 से 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस भी देगी। ये एक्सचेंज होने वाली कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। कंपनी 2,500 रुपए तक के कॉर्पोरेट बेनिफिट दे रही है। इस तरह इस पर कुल डिस्काउंट 39,500 रुपए का हो जाता है।
CNG पर 27.05 km/kg माइलेज
ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।
4 वैरिएंट में मिलेगी ईको
ईको 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
11 सेफ्टी फीचर्स से लैस
इसमें 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं, नई रोटरी AC यूनिट मिलते हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें