ये है देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, बीते 8 महीनों में 90000 ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा; कीमत ₹5.21 लाख

संक्षेप: मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईको को वैन सेगमेंट की सबसे सस्ती 7-सीटर कार मानी जाती है। बता दें कि FY2025-26 में अप्रैल से नवंबर के दौरान ईको ने 90,003 यूनिट वैन की बिक्री की।

Tue, 2 Dec 2025 10:54 AM

मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईको को वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार मानी जाती है। बता दें कि FY2025-26 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मारुति ईको ने 90,003 यूनिट से वैन की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान मारुति ईको को 90,848 नए ग्राहक मिले थे। इसके अलावा, बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में भी मारुति ईको को 13,000 से ज्यादा खरीददार मिले। ग्राहक मारुति सुजुकी ईको को 7-सीटर के अलावा 5-सीटर वैरिएंट में भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति सुजुकी ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।