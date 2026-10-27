देश की सबसे सस्ती 7-सीटर CNG, इसे 30 दिनों में 5,823 लोगों ने खरीदा; बिक्री में नंबर-1; 26 KM+ माइलेज

मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। ऐसी ही एक वैन सेगमेंट की कार मारुति सुजुकी ईको है। बता दें कि यह कार पेट्रोल के साथ सीएनजी वैरिएंट में भी मिलती है।

मारुति सुजुकी की कारों को भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद किया जाता है। ऐसी ही एक वैन सेगमेंट की कार मारुति ईको है। यह लगातार वैन सेगमेंट की नंबर-1 कार बनी हुई है। बता दें कि इसे वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर भी माना जाता है। यह कार पेट्रोल के साथ सीएनजी वैरिएंट में भी मिलती है। अगर बीते महीने यानी सितंबर, 2026 की बात करें तो मारुति सुजुकी ईको सीएनजी (Maruti Suzuki Eeco CNG) को 5,823 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर ईको सीएनजी की बिक्री में 5 पर्सेंट की मामूली बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 5,540 यूनिट था। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी मारुति सुजुकी ईको में ढ़ेर सारे मॉडर्न फीचर्स मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी ईको दिखने में सिंपल होने के साथ-साथ कंफर्ट में भी काफी अच्छी है।