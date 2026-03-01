देश की इस सबसे सस्ती 7-सीटर को 11000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा, कीमत ₹5.20 लाख; 27 km का माइलेज भी
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा रहा है। वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मानी जाने वाली मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को फरवरी, 2026 में कुल 11,620 नए ग्राहक मिले।
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में मारुति की कारों को 1.50 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले। इसी दौरान वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मानी जाने वाली मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने कमाल कर दिया। बता दें कि मारुति ईको को बीते महीने कुल 11,620 नए ग्राहक मिले। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 11,493 यूनिट था। ग्राहक मारुति ईको को 5, 6 और 7-सीटर वैरिएंट में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी
मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।
लुक है काफी सिंपल
डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।
करीब 27 किमी है माइलेज
पावरट्रेन की बात करें तो ईको में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 80bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा, ईको CNG वैरिएंट भी उपलब्ध है। ईको पेट्रोल वैरिएंट में करीब 19.7 km/l और CNG वैरिएंट में लगभग 26.8 km/kg का माइलेज देता। मार्केट में ईको की एक्स-शोरूम कीमत 5.20 लाख रुपये से शुरू होकर 6.36 लाख रुपये तक जाती है।
