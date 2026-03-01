Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देश की इस सबसे सस्ती 7-सीटर को 11000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा, कीमत ₹5.20 लाख; 27 km का माइलेज भी

Mar 01, 2026 01:16 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा रहा है। वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मानी जाने वाली मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) को फरवरी, 2026 में कुल 11,620 नए ग्राहक मिले।

देश की इस सबसे सस्ती 7-सीटर को 11000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा, कीमत ₹5.20 लाख; 27 km का माइलेज भी
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Invictoarrow

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। एक बार फिर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में मारुति की कारों को 1.50 लाख से ज्यादा ग्राहक मिले। इसी दौरान वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर मानी जाने वाली मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) ने कमाल कर दिया। बता दें कि मारुति ईको को बीते महीने कुल 11,620 नए ग्राहक मिले। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 11,493 यूनिट था। ग्राहक मारुति ईको को 5, 6 और 7-सीटर वैरिएंट में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं मारुति ईको के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने रचा इतिहास! फरवरी में बेच डालीं इतनी कारें कि टूट गए सारे रिकॉर्ड

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Invicto

Maruti Suzuki Invicto

₹ 24.97 - 28.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross

₹ 18.86 - 30.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Compass

Jeep Compass

₹ 17.73 - 30.58 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी

मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहीं नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, सोरेंटो भी

लुक है काफी सिंपल

डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।

ये भी पढ़ें:Honda ने दिखाई अपनी पहली देसी इलेक्ट्रिक SUV की झलक, कब होगी लॉन्च?

करीब 27 किमी है माइलेज

पावरट्रेन की बात करें तो ईको में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 80bhp की पावर और 104.4Nm का टॉर्क देता है। इसके अलावा, ईको CNG वैरिएंट भी उपलब्ध है। ईको पेट्रोल वैरिएंट में करीब 19.7 km/l और CNG वैरिएंट में लगभग 26.8 km/kg का माइलेज देता। मार्केट में ईको की एक्स-शोरूम कीमत 5.20 लाख रुपये से शुरू होकर 6.36 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।