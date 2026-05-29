देश की सबसे सस्ती 7-सीटर, कीमत ₹5.20 लाख; करीब 14 लाख घरों में पहुंची; 27 km है माइलेज

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा लगभग हर सेगमेंट में बरकरार है। इसी में से एक है देश का वैन सेगमेंट। बता दें कि वैन सेगमेंट में Maruti Suzuki Eeco देश की ऑल टाइम बेस्ट-सेलिंग कार है।

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा लगभग हर सेगमेंट में बरकरार है। इसी में से एक है देश का वैन सेगमेंट। बता दें कि वैन सेगमेंट में मारुति सुजुकी ईको (Maruti Suzuki Eeco) देश की ऑल टाइम बेस्ट-सेलिंग कार है। मारुति ईको देश की एकमात्र वैन है जिसने 1 मिलियन यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है। साल 2010 में लॉन्च होने के बाद यह कार अब तक करीब 14 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में पहुंच चुकी है। साथ ही यह वैन सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर भी मानी जाती है। आइए जानते हैं मारुति ईको की बिक्री के साथ इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी रही बिक्री मारुति ईको की पॉपुलैरिेटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वैन सेगमेंट में करीब 90 पर्सेंट हिस्सेदारी इसी की है। बता दें कि जनवरी, 2025 में ईको ने 12 लाख यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था। जबकि साल 2025 में ईको ने करीब 1.45 लाख यूनिट्स बिक्री की। इसके अलावा, साल 2026 के जनवरी से अप्रैल महीने तक ईको की करीब 50,000 यूनिट्स बिक्री हुई। यानी अब तक इसकी करीब 14 लाख यूनिट बिक्री हो चुकी है।

ईको बिक्री टाइम पीरियड यूनिट्स में बिक्री जनवरी, 2025 तक 12 लाख से ज्यादा CY 2025 करीब 1.45 लाख CY 2026 जनवरी-अप्रैल करीब 50 हजार ओवरऑल बिक्री करीब 14 लाख यूनिट्स

ईको में है 6-एयरबैग की सेफ्टी मारुति सुजुकी ईको के फ्रंट में पावर स्टीयरिंग, हीटर के साथ AC, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, ईको में सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड 6-एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

लुक है काफी सिंपल डिजाइन की बात करें तो ईको का लुक काफी सिंपल और बॉक्सी स्टाइल का है। मारुति ईको की साइड ग्लास, स्लाइडिंग डोर और हाई-रूफ जैसी चीजें इसे रोजमर्रा की यात्री और लोडिंग जरूरतों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। अंदर की केबिन भी सिंपल रखी गई है जहां सीटिंग स्पेस और कार्गो कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस किया गया है।