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26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत सिर्फ ₹5.20 लाख; इस 7-सीटर को हाथों-हाथ 10230 लोगों ने खरीदा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ईको मारुति के साथ देश की भी सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना भी महंगा हो गया है। कंपनी ने इस महीने इसकी कीमत में अधिकतम 5,000 रुपए तक का इजाफा किया है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,18,100 रुपए थी।

26Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत सिर्फ ₹5.20 लाख; इस 7-सीटर को हाथों-हाथ 10230 लोगों ने खरीदा
Maruti Suzuki Eeco
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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के लिए उसकी सबसे सस्ती 7-सीटर ईको एक बार फिर नंबर-1 कार बनकर सामने आई है। दरअसल, वैन सेगमेंट में इस कार का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा। हर महीने की तरह एक बार फिर ये 10 हजार से ज्यादा ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब रही। दरअसल, पिछले महीने यानी जून में इस कार की 10,230 यूनिट बिकीं। इससे पहले साल भर पहले यानी जून 2025 में इसकी 9,340 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 890 यूनिट ज्यादा बिकीं। ये कंपनी की कुल बिक्री में हर महीने अहम योगदान दे रही है।

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वैसे, ईको मारुति के साथ देश की भी सबसे सस्ती 7-सीटर कार है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना भी महंगा हो गया है। कंपनी ने इस महीने इसकी कीमत में अधिकतम 5,000 रुपए तक का इजाफा किया है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,18,100 रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,20,600 रुपए हो गई है।

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मारुति सुजुकी ईको की नई एक्स-शोरूम कीमत जून 2026
1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
Tour V STD 5SRs. 5,18,100Rs. 5,20,600Rs. 2,5000.48%
STD (O) 5SRs. 5,20,900Rs. 5,23,400Rs. 2,5000.48%
CargoRs. 5,38,800Rs. 5,41,300Rs. 2,5000.46%
Tour V STD 6SRs. 5,45,600Rs. 5,48,100Rs. 2,5000.46%
STD (O) 6SRs. 5,47,400Rs. 5,49,900Rs. 2,5000.46%
Tour V 5S ACRs. 5,51,100Rs. 5,53,600Rs. 2,5000.45%
5S ACRs. 5,53,800Rs. 5,56,300Rs. 2,5000.45%
Ambulance ShellRs. 6,37,100Rs. 6,39,600Rs. 2,5000.39%
AmbulanceRs. 8,01,500Rs. 8,04,000Rs. 2,5000.31%
1.2-लीटर CNG मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
CargoRs. 6,20,800Rs. 6,25,800Rs. 5,0000.81%
Tour V 5S ACRs. 6,33,100Rs. 6,38,100Rs. 5,0000.79%
5S ACRs. 6,35,800Rs. 6,40,800Rs. 5,0000.79%
Cargo ACRs. 6,60,500Rs. 6,65,500Rs. 5,0000.76%

न्यू मारुति ईको के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति ईको में K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

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ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

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इसे 4 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। जिसमें 5-सीटर, 7-सीटर, कार्गो, टूर और एम्बुलेंस बॉडी स्टाइल शामिल हैं। ईको के डायमेंशन की बात करें तो ईको की लंबाई 3,675mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,825mm है। एम्बुलेंस वर्जन की ऊंचाई 1,930mm है। इस कार के वैन सेगमेंट के चलते स्कूल वैन, हॉस्पिटल और कमर्शियली पैसेंजर लाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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