मारुति ई-विटारा सबसे ज्यादा फीचर्स वाली कार होगी, बेस मॉडल में मिलेगा बहुत कुछ; क्रेटा के लिए बनेगी मुसीबत!

मारुति सुजुकी ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि उसकी ई-विटारा जनवरी 2026 में लॉन्च होगी। बाहर से देखने पर, ई-विटारा मारुति सुजुकी के मौजूदा मॉडल्स से बिल्कुल अलग दिखती है। इसके मुख्य डिजाइन हाइलाइट्स में झुकी हुई Y-शेप की LED DRLs, एक बंद फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED हेडलैंप और टेल लैंप, एक शार्क-फिन एंटीना और बड़े 18-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स शामिल हैं। ग्राहकों के पास कलर्स के मामले में भी काफी ऑप्शन होंगे। इसमें कुल 11 शेड्स ऑफर किए जाएंगे। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा नेक्सन ईवी से होगा।

डुअल-टोन ऑप्शन में ब्लुइश ब्लैक रूफ को लैंड ब्रीज ग्रीन, स्प्लेंडिड सिल्वर, ओपुलेंट रेड, आर्कटिक व्हाइट और नेक्सा ब्लू के साथ पेयर किया गया है। जो लोग सिंपल फिनिश पसंद करते हैं उन्हें ग्रैंड्योर ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर, आर्कटिक व्हाइट, ओपुलेंट रेड, ब्लुइश ब्लैक या लैंड ब्रीज ग्रीन के ञप्शन मिलेंगे। केबिन में सॉफ्ट-टच डुअल-टोन थीम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सॉफ्ट-टच डोर पैड और फैब्रिक सीटें हैं।

एम्बिएंट लाइटिंग रात की ड्राइविंग के दौरान थोड़ी स्टाइल जोड़ती है, जबकि फुटवेल लाइटिंग और रीडिंग लैंप जैसी सोच-समझकर दी गई चीजें डेली के इस्तेमाल को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। ड्राइविंग पोजीशन को टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट से फायदा होता है। ई-विटारा में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक, एक इन्फिनिटी साउंड सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है।

मारुति ई-विटारा स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस और रेंज स्पेसिफिकेशंस परफॉर्मेंस और रेंज परफॉर्मेंस और रेंज बैटरी कैपेसिटी 49 kWh 61 kWh मैक्स पावर 144 PS 174 PS मैक्स टॉर्क 192.5 Nm 192.5 Nm क्लेम रेंज 344 km 543 km

अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, कई USB चार्जिंग पोर्ट और एक एयर प्यूरीफायर, ड्राइव मोड, 7 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ई-विटारा ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पहले ही 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

यह डेडिकेटेड स्केटबोर्ड Heartect-e प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे 2026 में भारत में टोयोटा का एक मॉडल भी आएगा। दोनों 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक शेयर करेंगे, जिसमें पहला WLTP साइकिल में 344Km की क्लेम्ड रेंज देने में कैपेबल है, जबकि दूसरा एक बार चार्ज करने पर 543Km की रेंज देने के लिए सर्टिफाइड है। ई-विटारा बड़े बैटरी वर्जन में सिंगल ई-मोटर सेटअप की मदद से 174 PS और 192.5 Nm का पावर जनरेट करती है।

मारुति सुजुकी घरेलू बाजार में ई-विटारा का वेलकम करने के लिए एक पूरा ईकोसिस्टम तैयार कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए इसका प्रोडक्शन कुछ महीने पहले शुरू हो गया था। यह डेल्टा, जेटा और अल्फा ट्रिम्स में उपलब्ध होगी। बड़ा बैटरी यूनिट जेटा और अल्फा दोनों में मिल सकता है। ई-विटारा के वैरिएंट-वाइज फीचर्स की लिस्ट देखिए।

1. मारुति सुजुकी ई-विटारा डेल्टा

LED DRLs

18-इंच एयरोडायनामिक एलॉय व्हील्स

रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

टर्न इंडिकेटर के साथ ORVMs

शार्क फिन एंटीना

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

सॉफ्ट-टच डुअल-टोन केबिन थीम

सॉफ्ट-टच डोर पैड

फुटवेल लाइटिंग

रीडिंग लैंप

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

एयर प्यूरीफायर

आगे और पीछे USB चार्जिंग पोर्ट (टाइप-A और टाइप-C)

टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

पीछे की सीट स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन

ड्राइव मोड

कनेक्टेड कार फीचर्स

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

इन्फिनिटी साउंड सिस्टम

7 एयरबैग

आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज

EBD के साथ ABS

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

2. मारुति सुजुकी ई-विटारा जेटा

वायरलेस फोन चार्जर

रिवर्स पार्किंग कैमरा