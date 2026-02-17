Hindustan Hindi News
Maruti e Vitara खरीदने का है प्लान? अगले कुछ महीनों तक सप्लाई रहेगी लिमिटेड; करना पड़ेगा वेटिंग का सामना

Feb 17, 2026 06:18 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) को 10.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है।

जुलाई तक करना होगा एडजस्टमेंट

मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि e Vitara की शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग एक शेयरड प्रोडक्शन लाइन पर की जाएगी। यह लाइन गुजरात प्लांट में स्थित है, जहां पहले से ही Fronx जैसे पॉपुलर मॉडल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस लाइन की सालाना क्षमता करीब 1 लाख यूनिट की है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर, घरेलू मांग और अन्य मॉडलों का प्रोडक्शन भी शामिल है। ऐसे में जुलाई तक प्रोडक्शन को लेकर कुछ “कैलिब्रेशन” यानी एडजस्टमेंट किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

बढ़ सकता है वेटिंग पीरियड

कंपनी अब इस दबाव को कम करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। जैसे-जैसे यह प्लान लागू होगा, वैसे-वैसे e Vitara की डिलीवरी तेज करने और वेटिंग पीरियड घटाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, मारुति ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रोडक्शन को पूरी तरह स्मूद होने में वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक का समय लग सकता है। यानी 2025 के दूसरे हिस्से में हालात ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:इंतजार खत्म! अगले हफ्ते से शुरू होगी महिंद्रा XUV 3XO EV की डिलीवरी

क्या है कंपनी की प्लानिंग

गुजरात का यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मारुति सुजुकी के लिए काफी अहम है। दरअसल, यहीं से कंपनी बड़ी संख्या में गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करती है। एक ही लाइन पर कई हाई-डिमांड मॉडल बनने की वजह से जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो कैपेसिटी पर दबाव बढ़ना लाजमी है। इसी को देखते हुए मारुति देशभर में बड़े स्तर पर कैपेसिटी एक्सपैंशन पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपनी कुल सालाना क्षमता को करीब 30 लाख यूनिट तक पहुंचाने का है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

Maruti Suzuki Car Auto News Hindi

