Maruti e Vitara खरीदने का है प्लान? अगले कुछ महीनों तक सप्लाई रहेगी लिमिटेड; करना पड़ेगा वेटिंग का सामना
मारुति सुजुकी ने अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) को 10.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है।
मारुति सुजुकी ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा को आज लॉन्च कर दिया है। मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) को बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल के तहत 10.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है। हालांकि, इस खुशखबरी के साथ कंपनी ने यह भी साफ किया है कि आने वाले कुछ महीनों में e Vitara की सप्लाई सीमित रह सकती है। इसकी वजह यह है कि मारुति को घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट, दोनों के बीच प्रोडक्शन का संतुलन बनाना होगा। यानी शुरुआती दौर में ग्राहकों को वेटिंग का सामना करना पड़ सकता है।
जुलाई तक करना होगा एडजस्टमेंट
मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि e Vitara की शुरुआती मैन्युफैक्चरिंग एक शेयरड प्रोडक्शन लाइन पर की जाएगी। यह लाइन गुजरात प्लांट में स्थित है, जहां पहले से ही Fronx जैसे पॉपुलर मॉडल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस लाइन की सालाना क्षमता करीब 1 लाख यूनिट की है, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर, घरेलू मांग और अन्य मॉडलों का प्रोडक्शन भी शामिल है। ऐसे में जुलाई तक प्रोडक्शन को लेकर कुछ “कैलिब्रेशन” यानी एडजस्टमेंट किया जाएगा।
बढ़ सकता है वेटिंग पीरियड
कंपनी अब इस दबाव को कम करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। जैसे-जैसे यह प्लान लागू होगा, वैसे-वैसे e Vitara की डिलीवरी तेज करने और वेटिंग पीरियड घटाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, मारुति ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रोडक्शन को पूरी तरह स्मूद होने में वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक का समय लग सकता है। यानी 2025 के दूसरे हिस्से में हालात ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है।
क्या है कंपनी की प्लानिंग
गुजरात का यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मारुति सुजुकी के लिए काफी अहम है। दरअसल, यहीं से कंपनी बड़ी संख्या में गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करती है। एक ही लाइन पर कई हाई-डिमांड मॉडल बनने की वजह से जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो कैपेसिटी पर दबाव बढ़ना लाजमी है। इसी को देखते हुए मारुति देशभर में बड़े स्तर पर कैपेसिटी एक्सपैंशन पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपनी कुल सालाना क्षमता को करीब 30 लाख यूनिट तक पहुंचाने का है।
