लॉन्च से पहले ही शोरूम पहुंचने लगी मारुति की पहली फुली इलेक्ट्रिक SUV, रेंज 400 km से ज्यादा; जानिए खासियत
मारुति सुजुकी की पहली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा (e Vitara) के लॉन्च का सबको बेसब्री से इंतजार है। अब लॉन्च से पहले ही यह ई SUV देश के अलग-अलग शहरों के शोरूम में पहुंचनी भी शुरू हो गई है।
मारुति सुजुकी की पहली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा (e Vitara) का सबको बेसब्री से इंतजार है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में डेब्यू के बाद से ही लोगों की खास दिलचस्पी बनी हुई है। खास बात यह भी है कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा और यहां से कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बिक्री पहले से हो रही है। भारत में इसका लॉन्च 2, दिसंबर 2025 को होने वाला है। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अब लॉन्च से पहले ही यह इलेक्ट्रिक SUV देश के अलग-अलग शहरों के शोरूम में पहुंचनी भी शुरू हो गई है।
कुछ ऐसी है डिजाइन
शोरूम में रखी गई मारुति सुजुकी ई विटारा को देखकर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की कई अहम डिटेल्स सामने आई हैं। फ्रंट में दिए गए थ्री-पॉइंट मैट्रिक्स LED DRL इसे काफी फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। इसके अलावा, हेडलाइट में सेंटर पर दिए गए पियानो ब्लैक एक्सेंट इसकी स्टाइलिंग को और प्रीमियम बनाते हैं। पीछे की तरफ नेक्सा बैजिंग, नई डिजाइन वाले LED टेललैंप, 18-इंच अलॉय व्हील्स और मजबूत C-पिलर इसे सड़क पर और ज्यादा दमदार मौजूदगी देते हैं।
इंटीरियर भी शानदार
इंटीरियर की बात करें तो e Vitara में डुअल-टोन केबिन, नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और काफी प्रीमियम फिनिश देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह SUV काफी एडवांस है। इसमें 10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदरेट सीट्स और फिक्स्ड ग्लास रूफ शामिल हैं, जो केबिन को स्मार्ट और मॉडर्न महसूस कराते हैं।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो e Vitara में सब कुछ है जिसकी आज के इलेक्ट्रिक SUV खरीदार उम्मीद करते हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइड और रिक्लाइन होने वाली रियर सीट्स, लेवल-2 ADAS, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, कीलेस एंट्री, एंबियंट लाइटिंग और राइड-बाय-वायर सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।
रेंज 400 किमी से ज्यादा
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी के दो ऑप्शन दिए जाएंगे। बता दें कि ई विटारा में 49 kWh और 61 kWh की बैटरी दी जाएगी। छोटी बैटरी सिंगल मोटर के साथ 346 किमी और बड़ी बैटरी FWD/4WD ऑप्शन के साथ 428 किमी तक की रेंज देती है। हालांकि, भारत में AWD वैरिएंट आएगा या नहीं यह अभी कन्फर्म नहीं है।
(मारुति सुजुकी ई विटारा शोरूम प्रतीकात्मक फोटो)
