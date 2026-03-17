फरवरी में धूम-धाम से लॉन्च हुई मारुति की ये कार, लेकिन सिर्फ 214 लोगों ने खरीदा; हुंडई, किआ से भी रही पीछे

Mar 17, 2026 09:06 am IST

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा SUV भारतीय बाजार में भी एंट्री कर चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए है। हालांकि, अभी इसकी बिक्री ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि बाजारों में फिलहाल इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं दिखी है।

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा SUV भारतीय बाजार में भी एंट्री कर चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए है। हालांकि, अभी इसकी बिक्री ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि बाजारों में फिलहाल इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं दिखी है। दरअसल, फरवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक, ई-विटारा की सिर्फ 214 यूनिट ही बिकीं। इस सेल्स रिपोर्ट के साथ ये टॉप-10 कारों में 9वें नंबर पर रही। मारुति, टेस्ला को पीछे छोड़ने में कामयाब रही। इसे फरवरी के आखिर में सेल के लिए लाया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च में इसकी बिक्री में इजाफा देखने को मिलेगा। बता दें कि भारत के बाहर यानी विदेशी बाजारों में इसकी बिक्री काफी पहले शुरू हो चुकी थी। इसे भारत में तैयार करके ही विदेशी बाजारों में भेजा जा रहा है।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी फरवरी 2026 कंपनी फरवरी 2026 फरवरी 2025 YoY चेंज % टाटा मोटर्स 5,558 4,002 0.39 MG 3,310 3,489 -5% महिंद्रा 2,913 508 4.73 विनफास्ट 384 - - BYD 306 278 0.1 हुंडई 304 775 -61% Kia 295 22 1,241 BMW 245 239 0.03 मारुति सुजुकी 214 - - मर्सिडीज-बेंज 65 72 -10%

मारुति ई-विटारा डेल्टा ट्रिम में 49kWh का बैटरी पैक है जो फ्रंट-एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है जो 144hp और 193Nm प्रोड्यूस करता है। मिड-स्पेक जेटा और टॉप-स्पेक अल्फा वैरिएंट्स में बड़ा 61kWh का बैटरी पैक है जो 174hp/198Nm इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। 49kWh पैक के लिए ARAI-रेटेड रेंज 440km और 61kWh के लिए 543km है। चलिए अब इसके सभी वैरिएंट के बारे में डिटेल से जानते हैं।

मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज फीचर्स 1. मारुति ई-विटारा डेल्टा वैरिएंट (बैटरी पैक: 49kWh)

रेगुलर कीमत: 15.99 लाख रुपए

BaaS कीमत: 10.99 लाख + 3.99 रुपए प्रति किमी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

4 स्पीकर

रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

PM2.5 एयर फिल्टर

ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो ड्राइव मोड

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल: लो, मीडियम, हाई

7 एयरबैग

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM)

टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)

हिल होल्ड कंट्रोल

EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज

40:20:40 स्प्लिट के साथ रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें

कीलेस एंट्री

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)

माउंटेड बटन के साथ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

फ्रंट और रियर सीट टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

12V चार्जिंग सॉकेट आगे के पैसेंजर

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

फ्रंट डोर पर सॉफ्ट-टच ट्रिम

फ्रंट पैसेंजर सीटबैक पॉकेट

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट

आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर

ग्लव बॉक्स, केबिन, बूट, आगे के फुटवेल में LED लाइट

फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट

LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRL)

LED फॉग लैंप, LED टेल-लाइट

एयरोडायनामिक इन्सर्ट के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील

रूफ पर लगा स्पॉइलर

शार्क-फिन एंटीना

डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

ऑटोमैटिक वाइपर

2. मारुति ई-विटारा जेटा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)

रेगुलर कीमत: 17.49 लाख रुपए

BaaS कीमत: 11.99 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी डेल्टा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे

वायरलेस फोन चार्जर

रियर पार्किंग कैमरा

पार्सल ट्रे