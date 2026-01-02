Hindustan Hindi News
543 km रेंज वाली इस EV ने रचा इतिहास, भारत में लॉन्च से पहले ही 13,000+ यूनिट्स विदेश रवाना

संक्षेप:

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara है। बता दें कि अब तक मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) की 13,000 से ज्यादा यूनिट्स को 29 देशों में भेजा जा चुका है।

Jan 02, 2026 01:03 pm IST
Maruti Suzuki e Vitaraarrow

भारत में बनी कारें अब ग्लोबल मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara है। बता दें कि अगस्त, 2025 में लॉन्च और एक्सपोर्ट की शुरुआत के साथ ही इस EV ने इंटरनेशनल बाजारों में मजबूत एंट्री की। अब तक e Vitara की 13,000 से ज्यादा यूनिट्स को 29 देशों में भेजा जा चुका है। इसमें यूरोप ई विटारा का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। इतनी कम समय में हासिल की गई यह उपलब्धि साफ दिखाती है कि भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब वैश्विक ग्राहकों का भरोसा जीतने लगी हैं।

प्रोडक्शन गुजरात प्लांट में शुरू

दिलचस्प बात यह है कि भारत में लॉन्च से पहले ही e Vitara का मास प्रोडक्शन गुजरात प्लांट में शुरू हो चुका है। यहां बनी गाड़ियां Pipavav Port के जरिए कई इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। इसके साथ ही कंपनी ने EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मारुति सुजुकी इस दशक के अंत तक देशभर में 1 लाख से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स तैयार करने में योगदान देगी, जिससे चार्जिंग को लेकर ग्राहकों की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है।

500 किमी से ज्यादा रेंज

परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में भी e Vitara काफी दमदार बताई जा रही है। कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे बैटरी 0 से 80 पर्सेंट तक करीब 50 मिनट में चार्ज हो जाएगी। इसमें BYD से ली गई दो LFP बैटरी ऑप्शन मिलेंगे जिनमें 48.8 kWh और 61.1 kWh शामिल हैं। छोटा बैटरी पैक 144bhp जबकि बड़ा बैटरी ऑप्शन 174bhp की पावर के साथ आता है। दोनों वैरिएंट्स में टॉर्क आउटपुट 192.5Nm रखा गया है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस है ईवी

फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी मारुति ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ई विटारा Heartect-e इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड पावर सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, 7-एयरबैग्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS भी दिया गया है। मारुति e Vitara को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
