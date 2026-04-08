मारुति ई-विटारा का ANCAP क्रैश टेस्ट, धज्जियां उड़ने के बाद ये कार कितनी सेफ? जानिए डिटेल
मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा (e Vitara) को देश और विदेश, दोनों बाजारों में बेच रही है। इसे भारत में तैयार करके ही दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक SUV को ANCAP (आस्ट्रेलियाई न्यू कार असिस्मेंट प्रोग्राम) द्वारा 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है।
मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा (e Vitara) को देश और विदेश, दोनों बाजारों में बेच रही है। इसे भारत में तैयार करके ही दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक SUV को ANCAP (आस्ट्रेलियाई न्यू कार असिस्मेंट प्रोग्राम) द्वारा 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है। भारत के BNCAP की तरह ही, ANCAP का भी एक अलग टेस्टिंग सिस्टम है, जिसे स्थानीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इसके अलावा, सुजुकी ई-विटारा, इक्विपमेंट और ट्यूनिंग के मामले में भारत में बिकने वाली कार से अलग है।
ई-विटार को BNCAP में एडल्ट और चाइल्ड की सुरक्षा के लिए अलग-अलग स्कोर मिला है। वहीं, ANCAP टेस्टिंग प्रोग्राम कारों को फोर स्टेज के आधार पर स्कोर करता है। सुरक्षित ड्राइविंग (सीटबेल्ट के इस्तेमाल की निगरानी, ड्राइविंग कंट्रोल), क्रैश से बचाव (पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की सुरक्षा, लेन से भटकने पर होने वाली टक्करें); क्रैश सुरक्षा (सामने, बगल और पीछे से होने वाली टक्करें) और क्रैश के बाद की स्थिति का पता चलता है।
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Tata Curvv EV
₹ 17.49 - 22.24 लाख
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ई-विटारा की सेफ्टी की कुल रेटिंग थोड़ी कम रह गई, क्योंकि इसमें साइड से होने वाली टक्करों के दौरान यात्रियों के सिर की चोटों को कम करने के लिए सेंटर एयरबैग नहीं दिया गया है। ई-विटारा को साइड से होने वाली टक्कर और तिरछे खंभे से होने वाली टक्कर के टेस्ट में पूरे अंक मिले, जिसमें शरीर के सभी अंगों को अच्छी सुरक्षा मिली। हालांकि, पूरी चौड़ाई में सामने से होने वाली टक्कर के टेस्ट में ड्राइवर की छाती की सुरक्षा को 'कमजोर' और पीछे बैठे यात्री के सिर की सुरक्षा को 'मामूली' रेटिंग दी गई। शरीर के बाकी सभी हिस्सों को 'अच्छा' स्कोर मिला।
बच्चों की सुरक्षा को शरीर के सभी जरूरी अंगों के लिए 'अच्छा' रेटिंग दी गई। यह रेटिंग 6 साल और 10 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डमी दोनों के लिए थी। ई-विटारा को सामने से होने वाली ऑफसेट टक्कर और साइड से होने वाली टक्कर के टेस्ट में पूरे अंक मिले। पीछे की सभी सीटों पर बच्चों के लिए सुरक्षा-सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों की मौजूदगी का पता लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है।
हालांकि, एडल्ट की सुरक्षा का कुल स्कोर थोड़ा कम रहा (31/40 या 71%), लेकिन दूसरी रेटिंग्स काफी मजबूत रहीं। बच्चों की सुरक्षा को 43/49 या 87% रेटिंग दी गई। सड़क पर मौजूद कमजaर लोगों (जैसे पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले) की सुरक्षा का स्कोर 50.34/63 या 79% रहा, जबकि 'सेफ्टी असिस्ट' का स्कोर 12.78/18 या 71% रहा। भारत में BNCAP ने ई-विटारा को 5-स्टार दिए, जिसमें वयस्कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 31.49 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 43 अंक मिले। ई-विटारा यूरोप के यूरो NCAP में भी 4-स्टार रेटिंग भी मिली थी।
ई-विटारा के सेफ्टी फीचर्स
ऑस्ट्रेलिया में ई-विटारा में डुअल फ्रंटल, साइड चेस्ट-प्रोटेक्टिंग और साइड हेड-प्रोटेक्टिंग एयरबैग, साथ ही ड्राइवर के घुटने के लिए एक एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (कार-टू-कार, सड़क पर चलने वाले लोग, जंक्शन और क्रॉसिंग, और आमने-सामने की टक्कर) की सुविधा भी है, लेकिन पीछे करते समय पैदल चलने वालों का पता लगाने के लिए AEB - बैकओवर की सुविधा नहीं है। लेन कीप असिस्ट (LKA), लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW), और इमरजेंसी लेन-कीपिंग (ELK) के साथ-साथ स्पीड साइन रिकग्निशन भी सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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