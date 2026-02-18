Hindustan Hindi News
₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत, सामने आई फुल प्राइस लिस्ट

Feb 18, 2026 06:28 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मारुति सुजुकी ने बैटरी रेंटल स्कीम (BaaS) के साथ एंट्री वैरिएंट की कीमत ₹10.99 लाख (एक्स-शोरूम) बताई थी। अब डीलर सूत्रों के अनुसार, बिना BaaS (फुल प्राइस) के साथ ई-विटारा (e Vitara) की कीमत ₹15.99 लाख से ₹20.01 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहेगी। आइए इसकी फुल प्राइस लिस्ट की डिटेल्स जानते हैं।

काफी इंतजार के बाद आखिरकार मारुति ई-विटारा (Maruti e Vitara) की पूरी कीमतों का खुलासा हो गया है। इससे पहले कंपनी ने बैटरी रेंटल स्कीम (BaaS) के साथ एंट्री वैरिएंट की कीमत ₹10.99 लाख (एक्स-शोरूम) बताई थी। अब डीलर सूत्रों के अनुसार, बिना BaaS (फुल प्राइस) के साथ ई-विटारा (e Vitara) की कीमत ₹15.99 लाख से ₹20.01 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

BaaS मॉडल क्या है?

BaaS (Battery-as-a-Service) मॉडल के तहत कार की शुरुआती कीमत ₹10.99 लाख रुपये है। इसका बैटरी रेंटल चार्ज ₹3.99 प्रति किलोमीटर है, यानी आप कार कम कीमत में खरीद सकते हैं और बैटरी का भुगतान इस्तेमाल के हिसाब से करेंगे।

वैरिएंट-वाइज कीमत (फुल प्राइस, बिना BaaS)

इसके बेस वैरिएंट की कीमत ₹15.99 लाख है। इसके मिड वैरिएंट की कीमत लगभग ₹17 लाख से 19 लाख तक है। वहीं, इसके टॉप वैरिएंट की कीमत ₹20.01 लाख है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं।

फीचर्स –फुली प्रीमियम पैकेज

ई-विटारा (e Vitara) फीचर्स के मामले में काफी आगे है। इसमें 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay / Android Auto, सिंगल-पेन ग्लास रूफ, 10-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, PM 2.5 एयर फिल्टर, 10-स्पीकर Infinity साउंड सिस्टम और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं।

सेफ्टी में भी 5-स्टार

मारुति ई-विटारा (e Vitara) को भारत -NCAP (Bharat-NCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो होल्ड), ESC, TPMS

बैटरी और रेंज

e Vitara दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है (डिटेल स्पेसिफिकेशन वेरिएंट के अनुसार)। यह Maruti की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV है, इसलिए कंपनी ने रेंज और एफिशिएंसी पर खास ध्यान दिया है।

मुकाबला किनसे?

मार्केट में इसका मुकाबला MG विंडसर (MG Windsor), हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric) , महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) और टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV), विनफास्ट VF6 (VinFast VF6), विनफास्ट VF7 (VinFast VF7) और MG ZS EV से होता है।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

क्या यह कीमत वाजिब है?

₹15.99 लाख की शुरुआती कीमत के साथ ई-विटारा (e Vitara) प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एंट्री करती है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 5-स्टार सेफ्टी, ब्रांड भरोसा और EV की कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं, तो मारुति ई-विटारा (Maruti e Vitara) आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ग्राहक मारुति (Maruti) की पहली EV को कितना अपनाते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

