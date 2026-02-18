₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत, सामने आई फुल प्राइस लिस्ट

Feb 18, 2026 06:28 pm IST

मारुति सुजुकी ने बैटरी रेंटल स्कीम (BaaS) के साथ एंट्री वैरिएंट की कीमत ₹10.99 लाख (एक्स-शोरूम) बताई थी। अब डीलर सूत्रों के अनुसार, बिना BaaS (फुल प्राइस) के साथ ई-विटारा (e Vitara) की कीमत ₹15.99 लाख से ₹20.01 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहेगी। आइए इसकी फुल प्राइस लिस्ट की डिटेल्स जानते हैं।

BaaS मॉडल क्या है?

BaaS (Battery-as-a-Service) मॉडल के तहत कार की शुरुआती कीमत ₹10.99 लाख रुपये है। इसका बैटरी रेंटल चार्ज ₹3.99 प्रति किलोमीटर है, यानी आप कार कम कीमत में खरीद सकते हैं और बैटरी का भुगतान इस्तेमाल के हिसाब से करेंगे।

वैरिएंट-वाइज कीमत (फुल प्राइस, बिना BaaS)

इसके बेस वैरिएंट की कीमत ₹15.99 लाख है। इसके मिड वैरिएंट की कीमत लगभग ₹17 लाख से 19 लाख तक है। वहीं, इसके टॉप वैरिएंट की कीमत ₹20.01 लाख है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं।

फीचर्स –फुली प्रीमियम पैकेज

ई-विटारा (e Vitara) फीचर्स के मामले में काफी आगे है। इसमें 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay / Android Auto, सिंगल-पेन ग्लास रूफ, 10-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, PM 2.5 एयर फिल्टर, 10-स्पीकर Infinity साउंड सिस्टम और मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं।

सेफ्टी में भी 5-स्टार

मारुति ई-विटारा (e Vitara) को भारत -NCAP (Bharat-NCAP) से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो होल्ड), ESC, TPMS

बैटरी और रेंज e Vitara दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है (डिटेल स्पेसिफिकेशन वेरिएंट के अनुसार)। यह Maruti की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV है, इसलिए कंपनी ने रेंज और एफिशिएंसी पर खास ध्यान दिया है।

मुकाबला किनसे?

मार्केट में इसका मुकाबला MG विंडसर (MG Windsor), हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric) , महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) और टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV), विनफास्ट VF6 (VinFast VF6), विनफास्ट VF7 (VinFast VF7) और MG ZS EV से होता है।

क्या यह कीमत वाजिब है?