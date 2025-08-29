मार्केट में तहलका मचाने आ रही मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए फीचर्स, कीमत, रेंज, लॉन्च डेट की डिटेल्स

मारुति सुजुकी अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara की लॉन्चिंग से पहले देशभर में अपनी सर्विस नेटवर्क को और मजबूत करने में जुटी है। बता दें कि हाल ही में गुजरात के हंसलपुर प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ईवी का प्रोडक्शन फ्लैग-ऑफ किया।

मारुति सुजुकी अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara की लॉन्चिंग से पहले देशभर में अपनी सर्विस नेटवर्क को और मजबूत करने में जुटी है। बता दें कि हाल ही में गुजरात के हंसलपुर प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ईवी का प्रोडक्शन फ्लैग-ऑफ किया। इसी मौके पर भारत में पहली बार घरेलू स्तर पर तैयार की गई लिथियम-आयन सेल और इलेक्ट्रोड का भी निर्माण शुरू हुआ जिससे कंपनी ने ग्रीन मोबिलिटी स्पेस में बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। शुरुआती बैच की गाड़ियां इस महीने पिपावाव पोर्ट से विदेशों के लिए भेजी जाएंगी। आइए जानते हैं अपकमिंग ई-एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

इतनी हो सकती है कीमत मारुति सुजुकी ई विटारा को कंपनी भारत की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस साल के अंत तक इसकी कीमत का ऐलान कर सकती है। भारत में लॉन्च होने के बाद यह हुंडई क्रेटा ईवी, टाटा कर्ववी ईवी और हैरियर ईवी, महिंद्रा XEV 9e जैसी कारों को टक्कर देगी। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपये हो सकती है।

रेंज 500 किमी से ज्यादा मारुति सुजुकी ई विटारा को तीन वैरिएंट्स Delta, Zeta और Alpha में पेश किया जा सकता है। इसमें BYD से लिए गए दो बैटरी पैक ऑप्शंस होंगे जिनमें 48.8 kWh और 61.1 kWh शामिल होगा। बड़ा बैटरी पैक 500 किमी से ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज देगा। बता दें कि DC फास्ट चार्जिंग से इसे 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज करने में केवल 50 मिनट का समय लगता है।