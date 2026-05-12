डीलरशिप पर पहुंचने लगा Maruti Suzuki की इस SUV का बेस वेरिएंट, लंबे समय से था सबको इंतजार

eViatra का बेस वेरिएंट डीलरशिप पर पहुंचने लगा है। इसके वीडियो को मोटर क्रेज नाम के एक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। ई विटारा की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने का मन बना रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की अपनी पहली eSUV यानी eViatra का बेस वेरिएंट डीलरशिप पर पहुंचने लगा है। इसके वीडियो को मोटर क्रेज नाम के एक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है। इसमें ई विटारा के Delta मॉडल को दिखाया गया है। कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 10 कलर ऑप्शन में ऑफर कर रही है और वीडियो में आप इसके Splendid Silver कलर वाले वेरिएंट को देख सकते हैं। ई विटारा की शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम/बैटरी ईएमआई अलग से) है।

धांसू है एक्सटीरियर लुक मारुति ई विटारा के बेस वेरिएंट के मेन एक्सटीरियर फीचर्स में एलईडी डीआरएल, फॉग लाइट्स, 18 इंच के अलॉय वील्स, टर्न इंडिकेटर्स वाले ओआरवीएम, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और ऑटोमैटिक हेडलाइट फंक्शन शामिल हैं। केबिन के अंदर की बात करें, तो इसमें महिंद्रा BE 6 और क्रेटा इलेक्ट्रिक की राइवल इस ई एसयूवी में सुजुकी कनेक्ट, ड्राइव मोड्स, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, ड्यूल 10 इंच डिस्प्ले, वायरलेस फोन मिररिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इन्फिनिटी म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

तगड़े सेफ्टी फीचर्स से लैस है ईएसयूवी सेफ्टी फीचर्स की जहां तक बात है, तो इसमें सात एयरबैग, एबीडी के साथ ईबीडी, ईएसपी, ईपीबी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। मारुति सुजुकी ई विटारा के बेस डेल्टा वेरिएंट में 48.8 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 440 किलोमीटर तक की रेंज देती है। बाकी सभी वेरिएंट में 61.1 kWh की बड़ी बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है।

आने वाली है कंपनी की नई इलेक्ट्रिक एमपीवी मारुति सुजुकी आजकल अपनी एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है। इस एमपीवी का कोडनेम YMC है। बीते कुछ दिनों से YMC काफी चर्चा में है और ग्राहकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे इसी साल के आखिर में लॉन्च कर सकती है। YMC का प्रोडक्शन वर्जन एक मास मार्केट प्रोडक्ट होगा। इसकी टक्कर Kia Carens Clavis EV से होगी। उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत क्लाविस ईवी से कम हो सकती है। YMC की ई-एमपीवी की लंबाई लगभग 4.5 मीटर होने की उम्मीद है। यह ईविटारा एसयूवी वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। 49 kWh और 61.1 kWh की बैटरी पैक के ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं।