मारुति ई-विटारा ने पकड़ ली रफ्तार, पहली बार 1223 घरों तक पहुंची; हुंडई, BYD और किआ छूटी पीछे

अप्रैल 2026 के टॉप इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की लिस्ट में मारुति ई-विटारा 5वीं पोजीशन पर रही। इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक SUV ने पहली बार 1000 यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस शानदार सेल्स के साथ उसने देश में पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी हुंडई के साथ BYD और किआ को भी पीछे छोड़ दिया।

मारुति सुजुकी ने भले ही इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में काफी देर से एंट्री की, लेकिन अब उसने यहां भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, अप्रैल 2026 के टॉप इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की लिस्ट में मारुति ई-विटारा 5वीं पोजीशन पर रही। इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक SUV ने पहली बार 1000 यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस शानदार सेल्स के साथ उसने देश में पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी हुंडई मोटर के साथ चीनी कंपनी BYD और दक्षिण कोरियन ब्रांड किआ को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि वियतनाम की विनफास्ट से ये सिर्फ 8 यूनिट पीछे रही।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी अप्रैल 2026 रैंक कंपनी यूनिट 1 टाटा मोटर्स 8,507 2 महिंद्रा इलेक्ट्रिक 5,395 3 JSW MG मोटर 4,978 4 विनफास्ट 1,231 5 मारुति सुजुकी 1,223 6 हुंडई मोटर 512 7 BYD इंडिया 467 8 किआ इंडिया 341 9 BMW इंडिया 296 10 मर्सिडीज बेंज 104 11 अन्य 111 टोटल 23,165

मारुत ई-विटारा की इस सेल्स आंकड़े से ये साफ है कि मई में ये विनफास्ट को ओवरटेक कर सकती है। इसकी बड़ी वजह मारुति पर लोगों का भरोसा और ई-विटारा की शानदार रेंज और फीचर्स हैं। कंपनी आने वाले दिनों में जब नई इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी तो वो इस सेगमेंट के बड़े खिलाड़ी जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स को चुनौती देगी। बता दें कि मारुति के पास इस सेगमेंट में सिर्फ एक ई-विटारा ही है। जबकि, महिंद्रा के पास 3, MG के पास 4 और टाटा के पास 6 मॉडल हैं।

मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज फीचर्स 1. मारुति ई-विटारा डेल्टा वैरिएंट (बैटरी पैक: 49kWh)

रेगुलर कीमत: 15.99 लाख रुपए

BaaS कीमत: 10.99 लाख + 3.99 रुपए प्रति किमी

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

4 स्पीकर

रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

PM2.5 एयर फिल्टर

ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो ड्राइव मोड

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल: लो, मीडियम, हाई

7 एयरबैग

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM)

टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)

हिल होल्ड कंट्रोल

EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज

40:20:40 स्प्लिट के साथ रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें

कीलेस एंट्री

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)

माउंटेड बटन के साथ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

फ्रंट और रियर सीट टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

12V चार्जिंग सॉकेट आगे के पैसेंजर

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

फ्रंट डोर पर सॉफ्ट-टच ट्रिम

फ्रंट पैसेंजर सीटबैक पॉकेट

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट

आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर

ग्लव बॉक्स, केबिन, बूट, आगे के फुटवेल में LED लाइट

फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट

LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRL)

LED फॉग लैंप

LED टेल-लाइट

एयरोडायनामिक इन्सर्ट के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील

रूफ पर लगा स्पॉइलर

शार्क-फिन एंटीना

डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

ऑटोमैटिक वाइपर

2. मारुति ई-विटारा जेटा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)

रेगुलर कीमत: 17.49 लाख रुपए

BaaS कीमत: 11.99 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी

डेल्टा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे

वायरलेस फोन चार्जर

रियर पार्किंग कैमरा

पार्सल ट्रे

3. मारुति ई-विटारा अल्फा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)

रेगुलर कीमत: 19.79 लाख रुपए

BaaS कीमत: 14.29 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी