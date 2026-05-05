मारुति ई-विटारा ने पकड़ ली रफ्तार, पहली बार 1223 घरों तक पहुंची; हुंडई, BYD और किआ छूटी पीछे
अप्रैल 2026 के टॉप इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की लिस्ट में मारुति ई-विटारा 5वीं पोजीशन पर रही। इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक SUV ने पहली बार 1000 यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस शानदार सेल्स के साथ उसने देश में पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी हुंडई के साथ BYD और किआ को भी पीछे छोड़ दिया।
मारुति सुजुकी ने भले ही इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में काफी देर से एंट्री की, लेकिन अब उसने यहां भी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल, अप्रैल 2026 के टॉप इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की लिस्ट में मारुति ई-विटारा 5वीं पोजीशन पर रही। इतना ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक SUV ने पहली बार 1000 यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। इस शानदार सेल्स के साथ उसने देश में पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी हुंडई मोटर के साथ चीनी कंपनी BYD और दक्षिण कोरियन ब्रांड किआ को भी पीछे छोड़ दिया। खास बात ये है कि वियतनाम की विनफास्ट से ये सिर्फ 8 यूनिट पीछे रही।
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Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.01 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
|टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी अप्रैल 2026
|रैंक
|कंपनी
|यूनिट
|1
|टाटा मोटर्स
|8,507
|2
|महिंद्रा इलेक्ट्रिक
|5,395
|3
|JSW MG मोटर
|4,978
|4
|विनफास्ट
|1,231
|5
|मारुति सुजुकी
|1,223
|6
|हुंडई मोटर
|512
|7
|BYD इंडिया
|467
|8
|किआ इंडिया
|341
|9
|BMW इंडिया
|296
|10
|मर्सिडीज बेंज
|104
|11
|अन्य
|111
|टोटल
|23,165
मारुत ई-विटारा की इस सेल्स आंकड़े से ये साफ है कि मई में ये विनफास्ट को ओवरटेक कर सकती है। इसकी बड़ी वजह मारुति पर लोगों का भरोसा और ई-विटारा की शानदार रेंज और फीचर्स हैं। कंपनी आने वाले दिनों में जब नई इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी तो वो इस सेगमेंट के बड़े खिलाड़ी जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स को चुनौती देगी। बता दें कि मारुति के पास इस सेगमेंट में सिर्फ एक ई-विटारा ही है। जबकि, महिंद्रा के पास 3, MG के पास 4 और टाटा के पास 6 मॉडल हैं।
मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज फीचर्स
1. मारुति ई-विटारा डेल्टा वैरिएंट (बैटरी पैक: 49kWh)
रेगुलर कीमत: 15.99 लाख रुपए
BaaS कीमत: 10.99 लाख + 3.99 रुपए प्रति किमी
10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
4 स्पीकर
रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
PM2.5 एयर फिल्टर
ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो ड्राइव मोड
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल: लो, मीडियम, हाई
7 एयरबैग
फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM)
टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)
हिल होल्ड कंट्रोल
EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS
ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज
40:20:40 स्प्लिट के साथ रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें
कीलेस एंट्री
पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)
माउंटेड बटन के साथ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
फ्रंट और रियर सीट टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
12V चार्जिंग सॉकेट आगे के पैसेंजर
लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
फ्रंट डोर पर सॉफ्ट-टच ट्रिम
फ्रंट पैसेंजर सीटबैक पॉकेट
स्टोरेज स्पेस के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट
आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर
ग्लव बॉक्स, केबिन, बूट, आगे के फुटवेल में LED लाइट
फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट
LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRL)
LED फॉग लैंप
LED टेल-लाइट
एयरोडायनामिक इन्सर्ट के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील
रूफ पर लगा स्पॉइलर
शार्क-फिन एंटीना
डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर
ऑटोमैटिक वाइपर
2. मारुति ई-विटारा जेटा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)
रेगुलर कीमत: 17.49 लाख रुपए
BaaS कीमत: 11.99 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी
डेल्टा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे
वायरलेस फोन चार्जर
रियर पार्किंग कैमरा
पार्सल ट्रे
3. मारुति ई-विटारा अल्फा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)
रेगुलर कीमत: 19.79 लाख रुपए
BaaS कीमत: 14.29 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी
जेटा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे
लेवल 2 ADAS
360-डिग्री कैमरा
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
फिक्स्ड ग्लास पैन ऑन रूफ
8-स्पीकर्स इनफिनिटी साउंड सिस्टम के साथ सबवूफर
सेमी-लेदरेट सीट अपहोस्ट्री
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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