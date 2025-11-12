बजट रखिए तैयार, इन 5 एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ आ रही मारुति सुजुकी e विटारा; रेंज 500 km से ज्यादा
संक्षेप: मारुति सुजुकी ने हाल ही में विक्टोरिस लॉन्च की है जो अब तक कंपनी की सबसे फीचर लोडेड कार मानी जा रही है। हालांकि, अब कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara लेकर आ रही है।
मारुति सुजुकी ने हाल ही में विक्टोरिस (Victoris) लॉन्च की है जो अब तक कंपनी की सबसे फीचर लोडेड कार मानी जा रही है। हालांकि, अब कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी e Vitara लेकर आ रही है जो फीचर्स के मामले में सभी मारुति मॉडल्स से आगे निकलने वाली है। इसमें ऐसे कई एक्सक्लूसिव फीचर होंगे जो अब तक किसी भी मारुति कार में नहीं मिले। आइए जानते हैं इसके पांच बड़े हाइलाइट्स के बारे में विस्तार से।
फ्लैट फ्लोर डिजाइन
मारुति e Vitara को पूरी तरह से नई इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसका फ्लैट फ्लोर डिजाइन स्पेस और कम्फर्ट को काफी बढ़ा देता है। इसका मतलब यह है कि पीछे बैठने वाले बीच के यात्री को भी वैसी ही अंडर-थाई सपोर्ट मिलेगी जैसी साइड पर बैठे लोगों को मिलती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Curvv EV
₹ 17.49 - 22.24 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
दूसरा बड़ा फीचर है इसका 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। यह ड्राइवर को सीट की ऊंचाई, कुशन स्लाइड, बैकरेस्ट एंगल और लंबर सपोर्ट तक एडजस्ट करने की सुविधा देती है। लंबे सफर के लिए यह फीचर ड्राइविंग को बेहद आसान और रिलैक्सिंग बना देगा।
40:20:40 स्प्लिट रियर सीट
मारुति सुजुकी e Vitara के रीयर सीट्स 40:20:40 स्प्लिट डिजाइन में होंगी। यानी जरूरत पड़ने पर बीच का हिस्सा फोल्ड करके आप लंबी चीजें जैसे छोटा सीढ़ी, फर्नीचर या ट्रैवल गियर आसानी से रख सकते हैं। इसके साथ रियर सीट्स में रिक्लाइन और स्लाइड फंक्शन भी मिलेगा ताकि पीछे बैठे यात्रियों को भी एक्स्ट्रा कम्फर्ट मिले।
रियर मल्टी-लिंक सस्पेंशन
चौथा बड़ा बदलाव है इसका रियर मल्टी-लिंक सस्पेंशन। अभी तक ज्यादातर मारुति कारों में टॉर्शन बीम सस्पेंशन दिया जाता था। जबकि e Vitara में यह अपग्रेड हैंडलिंग और राइड क्वालिटी दोनों को बेहतर करेगा। इसका मतलब है कि सिटी हो या हाईवे, कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूद रहेगा।
मिलेगी 7-एयरबैग्स की सेफ्टी
मारुति सुजुकी e Vitara में कुल 7-एयरबैग्स दिए जाएंगे। इनमें दो फ्रंट, दो साइड, दो कर्टन और एक ड्राइवर नी एयरबैग शामिल है। यह मारुति की पहली कार होगी जो इतने एयरबैग्स के साथ आएगी।
रेंज 500 किमी से ज्यादा
दूसरी ओर e Vitara में 18-इंच अलॉय व्हील्स, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल-2 ADAS सेफ्टी सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे। यह SUV सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।