लपक लो डील! मारुति की इकलौती इलेक्ट्रिक कार पर ₹50,000 तक बचाने का मौका, 500 KM+ है रेंज
मारुति सुजुकी अपनी इकलौती इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पर नवंबर, 2026 में शानदार ऑफर दे रही है। ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी ई विटारा खरीदने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की तैयारी है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, मारुति सुजुकी अपनी इकलौती इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पर नवंबर, 2026 में शानदार ऑफर दे रही है। ग्राहक इस दौरान मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) खरीदने पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि, इस ऑफर में सीधे किसी कैश डिस्काउंट का जिक्र नहीं है। इस ऑफर में लॉयल्टी से लेकर एक्सचेंज बोनस तक शामिल हैं। आइए जानते हैं ई विटारा पर मिल रहे ऑफर्स के अलावा इसके फीचर्स, ड्राइविंग रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।
जानिए ऑफर्स की डिटेल्स
मारुति सुजुकी ई विटारा पर नवंबर 2026 में ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट और ऑफर मिल रहा है। इसमें 20,000 रुपये तक का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 30,000 रुपये तक का बोनस शामिल है। इसके अलावा, हुंडई, टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों की चुनिंदा कारों को एक्सचेंज करने पर 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस भी मिल सकता है। हालांकि, अलग-अलग ऑफर का फायदा कार और उसकी उम्र के हिसाब से मिलेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 16.19 - 20.21 लाख
Tata Curvv EV
₹ 17.19 - 19.69 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.75 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
कुछ ऐसी है डिजाइन
मारुति सुजुकी ई विटारा कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसके डिजाइन की बात करें तो इसमें आगे की तरफ Y-शेप के एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैंप और दमदार बंपर दिया गया है। साइड में 18-इंच के अलॉय व्हील और मोटी क्लैडिंग मिलती है। जबकि पीछे कनेक्टेड एलईडी टेललैंप इसे मॉडर्न लुक देते हैं। इसका केबिन भी काफी प्रीमियम है।
धांसू हैं ईवी के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा और फिक्स्ड ग्लास रूफ मिलती है। इसके अलावा, इसमें 7 एयरबैग, लेवल-2 ADAS और कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
500 KM+ है रेंज
पावरट्रेन की बात करें तो ई विटारा में 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। छोटी बैटरी के साथ 144bhp और बड़ी बैटरी के साथ 174bhp की पावर मिलती है। इसकी रेंज 440 से 543 किलोमीटर तक है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 16.19 लाख से 20.21 लाख रुपये तक है। वहीं, बैटरी रेंटल स्कीम के तहत इसकी शुरुआती कीमत 10.99 लाख रुपये है। इसमें बैटरी का अलग से खर्च देना होगा।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें