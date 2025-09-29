maruti suzuki dzire tops the chart as indias best-selling sedan in august 2025 full top-10 list inside एक अकेला सब पर भारी! ₹6.26 लाख की इस कार को लोगों ने खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; 33 km का है माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
ऑटो न्यूज़

भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) का बोलबाला हमेशा से रहा है। बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो मारुति डिजायर ने सेडान सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल किया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 03:10 PM
भारतीय ग्राहकों के बीच मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) का बोलबाला हमेशा से रहा है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई बिक्री की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर इस दौरान देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही थी। इसके अलावा, सेडान सेगमेंट में भी मारुति डिजायर ने बीते महीने टॉप पोजीशन हासिल किया। बता दें कि मारुति सुजुकी डिजायर ने बीते महीने 55.35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,509 यूनिट कार की बिक्री की।

33 किमी का देती है माइलेज

बता दें कि इस दौरान अकेले मारुति डिजायर ने इस सेगमेंट की बिक्री के 58 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। भारतीय मार्केट में मारुति डिजायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 9.31 लाख रुपये तक जाती है। जबकि डिजायर अपने पेट्रोल वैरिएंट में करीब 25 km जबकि सीएनजी पर 33 km से ज्यादा माइलेज देती है। आइए जानते हैं बीते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

मॉडलबिक्री
मारुति डिजायर16,509
हुंडई ऑरा5,336
होंडा अमेज1,753
फॉक्सवैगन वर्टस1,674
स्कोडा स्लाविया1,008
टाटा टिगोर805
हुंडई वरना 771
होंडा सिटी437
टोयोटा कैमरी158
मारुति सियाज0
स्कोडा सुपर्ब0

32% घट गई होंडा अमेज की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 23.98 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,336 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने इस दौरान 32.19 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,753 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन वर्टस रही। फॉक्सवैगन वर्टस ने इस दौरान 10.77 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,674 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही हुंडई वरना

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर स्कोडा स्लाविया रही। स्कोडा स्लाविया ने इस दौरान 10.16 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,008 यूनिट कार बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा टिगोर रही। टाटा टिगोर ने इस दौरान 29.8 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 805 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 35.43 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 771 यूनिट कार की बिक्री की।

बिना बिके रही मारुति सुजुकी सियाज

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 57.07 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 437 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 2.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 158 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि इस दौरान मारुति सुजुकी सियाज और स्कोडा सुपर्ब को एक भी खरीदार नहीं मिले।

